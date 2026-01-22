台中榮總主任退休前夕爆料連發 醫界質疑影像造假抹黑特定醫師

台中榮總日前爆出疑似醫材廠商進入開刀房等爭議。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總近日遭爆料疑似讓醫材廠商進入開刀房，甚至涉及代刀爭議，隨著新一段影片流出，衛福部及相關單位已重啟調查，院方也暫停3名涉案醫師執刀，其中2名主任遭拔官。影片中鄭姓主任面對衛生局調查時重申是處理器械故障，絕無讓廠商執刀。不具名的外科醫師也指出，在醫療訓練過程中，主治醫師監督、指導住院醫師獨立執行手術，是合乎常規且必要的訓練方式，質疑網路流傳僅20多秒的黑函影片遭到節錄、剪接，刻意刪除住院醫師畫面，攻擊特定醫師。

廖姓網紅醫師也在臉書粉絲專頁發文表示，「一切靜待司法調查，其中涉及誣告部分，將保留法律追訴權。」另名楊姓主任早在第一波爆料時報告是器械故障排除，且患者也出面作證對手滿意，他仍被列入新一波懲處名單。

知情人士透露，3名醫師遭到「包裹式懲處」，對處分結果感到錯愕與不公，已準備提出申訴，捍衛工作權，他們也不滿接二連三出現黑函爆料，已嚴重傷害長期認真救人的醫師及整體醫療環境。

新一波流出2023年7月拍攝的黑函影片，指稱鄭姓主任執行手術時未穿著無菌手術服及滅菌手套，且一旁出現醫材廠商手持器械，對此，不具名外科醫師指出，住院醫師在主治醫師監督下執行手術屬合理情況，主治醫師在台下指導亦屬專業範疇，並可隨時刷手上手術台，從影片錄音中也可聽到鄭姓主任不斷詢問畫面模糊狀況，合理推測是在排除器械故障。

該外科醫師也進一步分析，螢幕顯示內視鏡在患者體內的影像，合理懷疑住院醫師操作內視鏡可能在體內時鏡頭模糊，體外清楚，廠商跨越管制線檢查並修復設備，屬於合理應變流程，爆料者卻可能刻意剪去住院醫師畫面，變造為廠商執刀的錯誤印象。

至於楊姓主任醫師在第一波爆料中遭指涉的數秒影片，涉及去年10月的脊椎內視鏡手術，熟悉內情的醫護透露，該名患者採局部麻醉，全程清醒，手術過程中因器械故障請廠商協助排除，待修復完成後由主任繼續執刀，期間亦持續與病人互動溝通，調查術後患者與家屬皆出面對手術結果滿意，並無不當情事。

中榮先前第一波調查認定，3名醫師未依規定完成報備程序，違規放行廠商進入手術室，但未發現廠商代刀或執行醫療行為，因此各記申誡一次，不過爆料者顯然不滿調查結果，隨後出現第二波質疑院方懲處過輕的聲音，並在數日後接連流出第三波影片。

有醫師質疑爆料時機過於巧合，台中榮總神經醫學中心主任於今年1月13日退休，隔日完成新人交接，但退休前一週即出現爆料，使院方有時間收回人事命令，隨後又接連出現多波黑函，已重創醫院與神經外科名譽，部分醫師私下感嘆，利用黑函鬥爭的人事操作手段，不論新任主任如何產生，對醫院與醫療環境都不是好事。

