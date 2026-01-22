為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    邦交國有望+1？ 林佳龍：27日台宏關係會有進一步發展

    2026/01/22 11:33 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍22日表示，「1月27日後，可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展」。（POP撞新聞提供）

    外交部長林佳龍22日表示，「1月27日後，可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展」。（POP撞新聞提供）

    選前曾表態有意與台灣重建關係的宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Tito Asfura）27日即將就職。外交部長林佳龍今（22）日表示，「1月27日後，可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展」，並指出，由於我國在拉丁美洲有許多邦交國，過境美國是很自然的事。

    林佳龍今日上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，他指出，我國目前與12個邦交國的關係都穩固。

    針對外界關注，總統賴清德是否將出席宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉就職典禮，他表示，阿斯夫拉當選後，1月27日才就職，才有權決定外交事務。

    林佳龍指出，阿斯夫拉當選後也到了華府，見了美國國務卿魯比歐，美國也對阿斯夫拉很支持，台灣也是美國的盟友。

    對於台宏復交的可能性，林佳龍說，阿斯夫拉競選時曾提出，未來外交上有美國、以色列、台灣等3個重要盟邦。他認為，阿斯夫拉有整體外交政策，台灣是其不可或缺的一環，阿斯夫拉當時也提及台灣過去對宏都拉斯帶來非常多效益，現在我國推動榮邦計畫，宏都拉斯也都有看到，美國也很積極回到西半球的政策。

    林佳龍強調，相信在諸多主客觀因素下，「1月27日後，可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展」，台灣跟宏都拉斯才斷交3年，雙方許多人脈、互動都還很熱烈。

    針對總統今年是否要出訪，林佳龍說，賴清德一年前去了南太3個邦交國，對於出訪事宜，外交部都會再一一安排，除了國是訪問，也有些適當的節慶、典禮，如果有其他國家政要也到，功能會更好，「我們確實有規畫」。

    至於總統過境美國，林佳龍說，相信是水到渠成，外交部就是做好準備，我國有很多邦交國在拉丁美洲，因此過境美國是很自然的事，但目前還沒有到要決定哪一個國家、什麼時間，但外交部都會持續做好規劃，一有決定會由總統府對外宣布。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播