為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    智慧「懂牛」！台大和研華合作 打造在地化智慧酪農監測系統

    2026/01/22 10:30 記者林曉雲、楊綿傑／台北報導
    智慧「懂牛」！台大和研華合作打造在地化智慧酪農監測系統。（圖由台大提供）

    智慧「懂牛」！台大和研華合作打造在地化智慧酪農監測系統。（圖由台大提供）

    協助台灣酪農產業升級，國立台灣大學動科系注入「懂牛」的智慧，台大生農學院長林裕彬帶領動物科學技術學系，深化與研華科技的產學合作，去（2025）年啟動新一代智慧酪農監測計畫已獲得成果，成功開發出專為氣候變遷與飼養環境量身打造的「單一整合監控介面」，打破國外相關設備價格昂貴且數據不合本土使用的痛點。

    台大動科系主任陳靜宜表示，國內酪農業因土地與飼料資源受限，比國外更迫切需要透過「精準營養」與「智能監測」來提升效率並降低污染，然而，現行市面上的解決方案多為國外進口，不僅價格昂貴、各品牌資料無法互通，且缺乏在地化參數，導致酪農陷入設備「買不起」、數據「看不懂」、系統「不會用」的困境。

    台大農場場長陳億乘強調，智慧農業成功的核心不在於硬體多先進，而在於「讀懂動物的需求」，過去酪農面臨的最大挑戰，是買了昂貴的進口設備後，數據判讀標準卻是基於歐美氣候，不完全適用於台灣的濕熱環境。台大動科系將累積多年的本土乳牛生理研究與飼養邏輯，轉化為演算法注入系統中。陳億乘表示，此次與研華的合作，就是讓冷冰冰的數據，變成酪農能即時判斷、照顧牛隻健康的溫暖決策。

    研究團隊在台大乳牛示範場域中導入邊緣運算（Edge Computing）架構，串接外部氣象站、擠乳設備、DHI乳品質數據、活動量計及360度環景攝影機等，成功建置出高度整合的數據中台。這套系統不僅符合國內酪農需求，更能取代大量人工巡檢，提供牛隻行為監控的詳細記錄資訊，自動將環境溫濕度、牛隻行為影像、即時健康數據與懷孕分娩紀錄進行交叉比對，讓管理人員能即時進行精準處置，而非發生問題後才補救。

    台大動科系及研華盼成功建立「買得起、看得懂、且符合臺灣在地需求」的智慧養殖模組，未來由學術場域推廣至產業現場，將協助國內酪農，從傳統經驗法則跨越至數據驅動的精準飼養，引領台灣畜牧產業邁向永續發展的新里程。

    精準酪農數據平台可以即時得知智慧乳牛場營運與監控關鍵KPI。（圖由台大提供）

    精準酪農數據平台可以即時得知智慧乳牛場營運與監控關鍵KPI。（圖由台大提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播