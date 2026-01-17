大學學測》首節考數學A 學習王科技：難度下降、估五標持平

學測首節考數學A，學習王科技和勝選學習顧問的解題老師林明揚（左）和莊小寬（右）表示，整體難度較去年低。（記者林曉雲攝）

大學學測今（17）日登場，首節考數學A，學習王科技和勝選學習顧問的解題老師林明揚和莊小寬表示，整體難度較去年低，題目結構與難度分布更合理，前段選擇題節奏平穩，有助考生穩定作答情緒，但後段仍設有具鑑別度的關鍵題型，可有效區分不同程度學生，其中第一題「發財金題」和課本習作差不多，考生答完會露出微笑，預估五標為11（12）、9（10）、 7、4、3級分。

莊小寬表示，今年單選題前半段書寫相對順暢，不像去年出現連續高難度題目，對中等以上程度學生較友善；題目敘述也較過往簡潔，降低閱讀負擔，考生在理解題意上不易受阻，多選題自第8題開始，逐步提高計算與觀察要求；第9題題幹偏長，成為部分考生的第一道挑戰。

林明揚指出，今年前段題目設計「人性化」，有助考生進入狀況，但仍暗藏陷阱，例如單選第5題即需審慎判讀；多選題開始後，若無法靈活運用觀察法與概念整合，可能感到壓力，不過在部分選填題回歸基本概念後，考生作答信心有機會回升；至於第17題因結合三角函數與多重知識點，被認為是今年最具代表性的壓軸題。

在素養題方面，莊小寬認為，今年並未刻意追求新奇，而是將機率、統計與積分等概念結合生活情境，屬於「熟悉但需理解」的題型，整體仍落在平時教學與考生預期範圍內。

教師團隊推估，今年數學科五標可能落在，頂標11級分、前標9級分、均標7級分、後標4級分、底標3級分，但不排除因考生作答順暢，頂標上修至12級分、前標至10級分的可能；去年五標為11、9、6、4、3級分。

老師們也提醒，有意參加分科測驗的考生，不宜因學測結束而中斷學習，第5冊和第6冊內容與大學基礎課程高度相關，應持續準備，才能穩定銜接，以免影響後續學習表現。學習王科技和勝選學習顧問主辦解題，台南瀛海中學和嘉義嘉華中學協辦。

