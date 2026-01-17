關稅從32％談到15％仍守住底線 張育萌諷藍白跳針：拿國家利益當政治口水

台美關稅敲定簽署MOU後合影；左起為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（圖取自盧特尼克社群X）

美台關稅談判敲定，台灣爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇等，藍白卻對此跳腳宣稱「產業掏空」、「黑箱作業」，台灣青年世代共好協會理事長張育萌為此發文回顧，美台關稅從去年談到現在，政府談判代表扛住壓力，在最關鍵、最敏感的核心議題上，沒有隨便就答應美國的條件，但藍白仍在洗版硬說政府毫無底線，讓美國予取予求，還一直跳針赴美投資是「掏空台灣」，讓他質疑藍白還在拿國家利益當政治口水，但始終沒搞懂，談判從來不是背影照擺拍，還有比誰喊得大聲。

張育萌在臉書發文指出，台灣直面史上最大「台美關稅風暴」，結果大家已經知道了。他也藉此機會分享台灣在談判過程中，頂住壓力、守住了哪些不能退的底線。

張育萌表示，去年8月初，台灣的暫時性關稅，先從高得嚇人的32%降到20%。台灣還沒時間喘口氣，9月底，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）突然無預警拋出「美國不能過度依賴台灣半導體」，要推動「美台晶片製造五五分」。白話來說，就是要台灣和美國，各生產一半的晶片。這對台灣當然是極大壓力。但是，台灣的談判團隊沒有因此就軟化，也沒有隨便答應美國。

張育萌指出，10月1日凌晨，鄭麗君一從美國回到台灣，就立刻透過媒體，直接向全國人民承諾：台灣不會答應「晶片五五分」的條件。不管政治立場是什麼，都要把局勢看清楚。美國為了自己的國家利益，當然會對台灣提出要求，或說施壓也不為過。這本來就是川普提出「對等關稅」的原因。但看到今天的結果，就知道——有些不能答應的，我們台灣「頂住壓力」了。

張育萌批評，毫不意外，國民黨為了攻擊台灣政府，已經開始胡言亂語。國民黨黨中央原本就預告要開記者會，砲轟賴政府「關稅談判任人宰割、黑箱到底！」萬萬沒想到，台灣和美國凌晨發布關稅談判結果——牛煦庭和吳宗憲一早手忙腳亂，臨時改主題，從「關稅談判失敗」硬拗成「黑箱作業換來產業掏空」，顛三倒四亂罵一通。

張育萌質疑，牛煦庭還再次搬出商務部長盧特尼克的說法，宣稱「川普政府的目標，是在任內把40%的台灣半導體供應鏈和產能轉移到美國本土。」這句話聽起來當然很恐怖。但從頭到尾，這就是美國商務部自己設定的戰略目標，指的是要把「美國本土晶片自給率」拉高到4成。但台灣從頭到尾沒有承諾，要把40%的產能搬去美國，白話來說，美國許的願望，台灣沒有接受。就這麼簡單。

張育萌強調，在最關鍵、最敏感的核心議題上，台灣沒有照單全收。這樣的談判結果，國民黨還能說我們「任人宰割」，請問是活在平行時空嗎？牛煦庭如果不爽的是盧特尼克的發言，那很抱歉，他恐怕選錯國家的立法委員了。很遺憾，他身為中華民國的國會議員，沒辦法把美國商務部長叫來質詢。

張育萌說明，接下來的故事，大家就都知道了。鄭麗君講得很清楚——對等關稅從原本「暫時性」的20%，正式降到15%。藍白洗了一整天，硬說政府毫無底線，讓美國予取予求。但事實剛好相反，這次談判，台灣在很多關鍵議題上「堅持不退讓」。

對於藍白罵到詞窮，開始嘲諷「才降到15%」。張育萌也直言，「欸，拜託，麻煩動手查一下『美國逆差國』清單——搞清楚，台灣這次爭取到的，是所有美國逆差國中的『最低稅率』」。

張育萌表示，2024年，美國對台灣的貿易逆差739億。去年，逆差規模超過1500億。站在台灣角度，美國已經正式超過中國，成為台灣最大的貿易順差來源國——在這樣的前提下，台灣依然談到跟日本、韓國和歐盟同樣的15%稅率。

同時，台灣成為全世界第一個，取得美國「232 條款」優惠的國家。張育萌強調，美國「232 關稅」根本還沒全面啟動。我們就談到：「未來」就算全面上路，台灣已經被明確納入「最優惠」國家，不會被額外課稅。

張育萌諷刺，國民黨為什麼刻意不敢提這次談判不只降關稅，美國還承諾要擴大投資台灣半導體、國防科技和生物科技產業。藍白一直跳針說，台灣赴美投資是「掏空台灣」。照這種邏輯，川普政府跟台灣「雙向投資」，也在掏空美國囉？

張育萌在文末批評，藍白還在拿國家利益當政治口水。他們還是沒搞懂，談判是一門專業，從來不是背影照擺拍，還有比誰喊得大聲。

民眾黨主席黃國昌日前快閃訪美稱要談關稅、軍購，返台後的相關發言卻引發外界質疑。圖為民眾黨拍下黃國昌從AIT總部頂樓，遠眺華盛頓紀念碑。（民眾黨提供）

