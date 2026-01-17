大冠鷲誤入棲架擠爆鏡頭！吃蝸牛罕見畫面曝光

相機錄下大冠鷲吃蝸牛影像。（曹燕銘提供）

苗栗縣通霄鎮通灣巡守隊長曹燕銘架起棲架與相機，近日整理相機發現，相機錄到一隻大型猛禽，無法捕捉全貌，經判斷後竟為大型猛禽大冠鷲，也是大冠鷲首度在棲架落腳，加上曹燕銘平時紀錄石虎的相機也拍攝到大冠鷲吃蝸牛影像，讓他相當開心紀錄通灣淺山地區的豐富生態。

曹燕銘說，錄下大冠鷲吃蝸牛影像的紅外線相機為他架設於通霄鎮通灣里慈后宮附近淺山、記錄石虎等動物出沒，不時發現石虎蹤跡，但他整理相機時發現，竟錄下大型猛禽大冠鷲覓食、吃蝸牛一幕，證實通灣里淺山的豐富自然生態資源。

另外，曹燕銘曾架設棲架與相機錄下黑翅鳶「曬恩愛」證據，去年10月份睽違3年再度架起黑翅鳶棲架並裝置相機，期待見到更多的貴客，棲架上的相機也拍到大冠鷲落腳畫面，可惜因棲架上相機無法捕捉到體型較大的大冠鷲全貌，但也帶來驚喜，曹燕銘友人見到畫面還問說「黑翅鳶長大了？」

大冠鷲首度立足通霄鎮通灣里棲架。（曹燕銘提供）

