    首頁 > 生活

    週末回溫迎風面有短暫雨 下週二起冷空氣南下

    2026/01/17 06:56 即時新聞／綜合報導
    今日各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度。（資料照）

    今日各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度。（資料照）

    中央氣象署指出，今天（17日）迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北亦有零星短暫雨，新竹以南為多雲到晴的天氣。

    今日氣溫方面，各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度。

    氣象署提醒，東北風偏強，新竹至台南、恆春半島沿海及澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。另外東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪出現的機率，海邊活動請多加留意。

    目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍（NOKAEN），預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展有限，對台灣無直接影響。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、中南部地區及馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    未來天氣方面，週日迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    下週一東北季風增強，溫度下降尚不明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    下週二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，溫度較前一天明顯下降，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，下週三至下週五強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，下週二並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週四、下週五竹苗及中部山區亦有零星短暫雨。

    下週六至下下週日持續受冷空氣影響，各地天氣仍冷；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    20 ~ 23 18 ~ 26 20 ~ 26 19 ~ 25

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍（NOKAEN），預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展有限，對台灣無直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

    目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍（NOKAEN），預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展有限，對台灣無直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

