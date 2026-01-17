01/17 各報重點新聞一覽

台美關稅敲定，簽署MOU後合影；左起為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（取自盧特尼克社群X）

自由時報

全球第一國 我獲美232條款關稅優惠 鄭麗君：配額內零關稅 配額外15％

台灣談判團隊昨與美方達成共識，在美國商務部共同簽署MOU。行政院副院長鄭麗君強調，我方取得兩個最優惠待遇，一是對等關稅十五％且不疊加，這是美國逆差國中最低稅率；二是美國未來若課徵二三二條款關稅時，美方承諾將給台灣「最優惠待遇」。

請繼續往下閱讀...

詳見全球第一國 我獲美232條款關稅優惠 鄭麗君：配額內零關稅 配額外15％。

藍白提38項718億新興預算 逕付二讀 綠營批7成丟包 薪水小偷找台階下

立法院藍白兩黨昨在院會提出一一五年中央政府總預算新興計畫動支案，以人數優勢將TPASS、河川整治等卅八項預算逕付二讀並交付協商，金額共七一八億。國民黨團總召傅崐萁呼籲以民生為本，別把政黨意識放在人民之上，盡快通過該預算；民進黨立委吳思瑤痛批藍白在為自己的擺爛找台階下，這些僅佔二九九二億新興預算的百分之廿四，另外逾七成都被丟包。

詳見藍白提38項718億新興預算 逕付二讀 綠營批7成丟包 薪水小偷找台階下。

眾院通過撥款法案 美援台726億 強化台海嚇阻力

美國聯邦眾議院十四日以三四一票贊成、七十九票反對，通過「二〇二六財政年度金融服務、一般政府、國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」。其中納入對台灣提供三億美元外國軍事融資（FMF），以及廿億美元貸款與貸款保證，用於強化台海嚇阻力。

詳見眾院通過撥款法案 美援台726億 強化台海嚇阻力。

聯合報

台美關稅15%不疊加 企業自主投資、政府信用保證各2500億美元

歷經九個月的關稅談判，台美昨天達成共識，雙方共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為百分之十五且不疊加等，並以「台灣模式」由企業自主對美投資二五○○億美元，台灣政府並以信用保證支持金融機構提供最高二五○○億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ＩＣＴ供應鏈等。

詳見台美關稅15%不疊加 企業自主投資、政府信用保證各2500億美元。

盧特尼克：川普是護台關鍵 要讓他開心

台美達成貿易協議後，美國商務部長盧特尼克十五日隨即在接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時聲稱，台灣需要讓美國總統川普開心。

詳見盧特尼克：川普是護台關鍵 要讓他開心。

中國時報

我投資美5千億美元 換關稅15％

台美關稅底定！行政院副院長鄭麗君16日在駐美代表處舉行新聞說明會，宣布已與美國商務部簽署合作意向書（MOU），談定對等關稅15％不疊加，同時針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅，美方承諾將給台灣最優惠待遇；而我方則由企業自主投資2500億美元、政府提供信用保證支持金融機構提供融資上限2500億美元的授信額度，預計數周後和美國貿易代表署進一步簽署「台美對等貿易協定」。

詳見我投資美5千億美元 換關稅15％。

TPASS有解！藍白提718億新興預算逕付二讀

總預算僵局未解，藍白16日於立法院會共同提案，同意包括TPASS、治水等38項新興計畫、共718億元預算先行動支，綠營堅持反對將總預算分包審查，但表決不敵藍白，全案逕付二讀待協商。行政院批評在野黨「挑挑揀揀」、同意動支的預算僅占整本總預算的2.4％，漠視其他國人福利及國家發展；賴清德總統昨也喊話台中市長盧秀燕「發揮影響力」，讓藍營支持速審總預算。

詳見TPASS有解！藍白提718億新興預算逕付二讀。

立法院藍白兩黨昨在院會提38項718億新興預算案逕付二讀，總預算案至今未付委，民進黨團舉牌要求審總預算。（記者塗建榮攝）

美國聯邦眾議院14日通過撥款法案，對台灣提供3億美元外國軍事融資（FMF），及20億美元貸款與貸款保證，用於強化台海嚇阻力。（中央社資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法