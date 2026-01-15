為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    冬季限定！彰化芬園鴛鴦梅、百日草開花超浪漫

    2026/01/15 08:39 記者湯世名／彰化報導
    鴛鴦梅花色雪白、具有淡淡花香。（圖由米諾斯提供）

    鴛鴦梅花色雪白、具有淡淡花香。（圖由米諾斯提供）

    冬季限定！彰化縣芬園鄉花卉生產休憩園區栽種的1萬棵鴛鴦梅，目前已花開約3成，即將進入賞梅高峰，園區的百日草、錫葉藤則是大爆發，假日吸引不少遊客前往賞花，徜徉花海中超浪漫；園主張洲府表示，預計1月20日左右鴛鴦梅將花開6成，在賞梅之前，大家可以先來欣賞有如彩虹地毯的百日草，細細品味田野的悠閒與花香。

    曾獲神農獎的園主張洲府說，梅花一般只有5朵花瓣，他培育出重瓣的梅花，花瓣有10多片，花形碩大，花期也從10天延長到1個月，因為1朵花可長出2顆梅子，猶如成雙成對，與其它梅種大異其趣，因此命名為「鴛鴦梅」，相當吉利討喜。園區栽種的鴛鴦梅大小株共逾上萬棵，目前花開約3成；梅花經改良馴化後，已適應平地的氣候，開得比原本在山區的品種大又美，預計20日可望花開6成，遊客徜徉梅花花海中將有如置身雪景。

    攝影師米諾斯說，張洲府的園區以梅花、櫻花為大宗，但由於櫻花花期常依天候、節氣等影響，往往無法趕到春節假期，因此張洲府為了不讓遊客失望，也種植百日草、錫葉藤等其他花種；百日草花期長，又名「百日菊」或「火球花」，花語為步步高升、天長地久。芬園鄉除了寶山國小附近面積約5公頃，以及寶山福德祠旁3.5公頃的百日草花海，花卉生產休憩園區的百日草適逢大爆發，黃色、粉色、紅色、橘色的花朵堪稱五彩繽紛搖曳生姿，畫面超夢幻，賞梅高峰之前，不妨先來欣賞百日草、錫葉藤。

    芬園花卉生產休憩園區的鴛鴦梅花開3成。（圖由米諾斯提供）

    芬園花卉生產休憩園區的鴛鴦梅花開3成。（圖由米諾斯提供）

    百日草花色繽紛，正是賞花期。（圖由米諾斯提供）

    百日草花色繽紛，正是賞花期。（圖由米諾斯提供）

    園區也有少數櫻花開花，粉色花朵超浪漫。（圖由米諾斯提供）

    園區也有少數櫻花開花，粉色花朵超浪漫。（圖由米諾斯提供）

    園區百日草大爆發，賞花正是時候。（圖由米諾斯提供）

    園區百日草大爆發，賞花正是時候。（圖由米諾斯提供）

