獨家》核三廠長交接揭「再運轉」期程 2年內提安檢報告申請重啟

核三廠長交接揭露「再運轉」期程， 2年內提安檢報告申請重啟。（記者蔡宗憲攝）

國境之南的電力心臟「核三廠」今（15）日舉行新舊任廠長交接，在台電董事長曾文生親自監交下，由陳新儒接任廠長。這場看似例行的官員更迭，卻爆出核能政策的重大風向球！新任廠長陳新儒在地方政要見證下，首度公開表態核三廠正推動「自主安全檢查」，預計在1.5至2年內提出安檢報告，並正式申請「電廠恢復再運轉」。

台電董事長曾文生致詞時感性表示，核三廠同仁多為民國50年次前後出生，將一生學識與青春獻給半島。他強調，目前核三已進入運轉相關精進工作，但安全不應只是為了應付核安會的「考試」或標準，而是基於專業良知。他現場叮囑主管，溝通應捨棄「機率萬分之一」等專業術語，改用「庶民語言」。他打趣說：「我的標準很簡單，回去講給我媽媽聽，她聽得懂，社會大眾就聽得懂。」他強調，台電要做出最盡心盡力的「答案卷」交給國人。

接下重擔的新任廠長陳新儒明確給出時間表，表示將邀請國外專家確認安檢完整度，預計1.5至2年內提出報告接受公評，目標是「申請電廠恢復再運轉」。陳新儒承諾，未來將主動傾聽地方聲音，透過人才進用與產業連結，讓電廠與地方共存共榮。

對此，恆春半島地方人士反應不一。恆春鎮長尤史經、前鎮長陳文弘、車城鄉長陳政雄等民代在場觀禮時，神情嚴肅。有地方代表私下表示，核三廠存在40年，對地方回饋與就業確實有貢獻，若能確保絕對安全並「增加回饋金額」，多數鄉親並不排斥延役。但也有環保背景的居民擔憂，核三廠設施已逾40年，「零件換新是否能徹底消除老舊疑慮？」且高階核廢料最終處置場址至今未定，才是恆春人心中的痛。

一名在電廠周邊經營餐飲的居民表示：「我們跟電廠共存一輩子了，要運轉可以，但台電要把安全講得更白話一點，不要老是拿數據唬弄百姓。」另一位年輕返鄉青年則認為，電廠若能帶動地方發展成為「繁榮火車頭」，人才進用應優先考量在地子弟，而非只是空談口號。

台電核三廠新任廠長陳新儒（右）宣示預計在1.5至2年內提出安檢報告，並正式申請「電廠恢復再運轉」。（記者蔡宗憲攝）

