台北市「今馬熊讚」春聯亮相 蔣萬安秀一手

馬年到，台北市「今馬熊讚」春聯亮相。（截圖自蔣萬安臉書）

馬年到，台北市長蔣萬安今（15）天一早在臉書亮相馬年春聯，結合台北市的吉祥物熊讚，組成「今馬熊讚」，繼「蛇馬龍鶴」再度取台語諧音梗，並由蔣萬安親筆書寫，他希望以手寫的祝福，每位市民新的一年，每個當下都是最美好的時刻，馬上平安、馬上幸福。

蔣萬安在臉書公布馬年春聯「今馬熊讚」，跟熊讚一起以活潑的影片介紹，兩人先比手畫腳猜出春聯內容，接著揮毫寫字；蔣萬安親筆書寫「今馬熊讚」，他說，祝福大家當下都是最美好的時刻，把握當下，馬上平安、馬上幸福。

今馬熊讚春聯將自21日（週三）起，上班時間在台北市政府大樓1樓北區市民服務組、12區公所及各里辦公處都能領取。數量有限，發完為止；另外，去年首度推出的「著色斗方」，受到大小朋友的喜愛。今年再度推出馬年限量的可愛斗方，家長可以和孩子一起著色，一筆一畫完成新年的祝福，同樣自21日（週三）起，於上班時間至台北市政府一樓的熊讚商店打卡即可兌換，數量有限，換完為止！另外還有熊讚束口袋、書籤、徽章等周邊商品。

