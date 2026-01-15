2025雨量王揭曉！氣象粉專曝「這鄉」包辦1、3名

氣象粉專颱風論壇彙整2025全年度雨量站的累積數據，揭曉年度「雨量王」由宜蘭西帽山近8000毫米奪冠。（圖擷自颱風論壇臉書）

2025年正式畫下句點，這一年台灣到底下了多少雨？全台最潮濕的地方又在哪裡？氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」彙整2025全年度雨量站的累積數據，揭曉年度「雨量王」，由宜蘭西帽山近8000毫米奪冠，屏東大漢山則緊追在後。

颱風論壇14日在臉書發布貼文稱，2025年度雨量王是宜蘭南澳西帽山，狂灌7908毫米。宜蘭南澳不愧為台灣的「雨極」，前三名當中，南澳鄉就包辦了2席，分別是第一名西帽山、第三名東澳嶺，東北季風加上颱風共伴效應的威力不容小覷。

颱風論壇說，屏東春日的大漢山以7835毫米的些微差距屈居第二，與冠軍西帽山僅差不到100毫米。這顯示南部山區在颱風接力襲擊與西南氣流的加持下，雨量也相當驚人，水庫應該獲得豐沛補充。

颱風論壇提及，從雨量分布圖可以清楚看到中央山脈的阻擋效應。東半部與高山地區雨量豐沛，呈紫紅色；西半部平原地區則呈現相對乾燥的藍綠色，對比非常強烈。

