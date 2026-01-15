降低漏水 經濟部投入2億元汰換雲林4鄉鎮市老舊水管

自來公司總經理李丁來說明雲林4處老舊水管汰換工程。（斗南鎮公所提供）

為提升供水品質及減少漏水水資源浪費，經濟部全面推動降低漏水率工作，經濟部次長賴建信到雲林會勘時指出，今年將在麥寮、斗六、古坑及斗南等4鄉鎮市，投入近2億元汰換老舊水管工程，預計4月可動工。

古坑鄉棋盤村、高林村等村落的自來水管線多為1970年到1990年間埋設的塑膠水管，使用已有50年至30年；斗南將軍里、東明里烏瓦磘等地區使用自來水管線，1960年至1977年間埋設，使用已有60多年。

斗南鎮長沈暉勛表示，塑膠水管因使用久了，材質老化，加上面對極端氣候，一旦發生災害可能造成管破損或漏水等問題，影響用水安全，且塑膠管線使用久也有危害健康疑慮。

賴建信日前與立法院經濟委員會到雲林考察降低漏水率計畫，分別到麥寮、斗六、古坑及斗南等4鄉鎮市說明改善工程。

立委張嘉郡表示，自來水管管線多數老舊受損，影響民眾飲水健康與用水安全，新汰換的水管是延性鑄鐵管（DIP）和不鏽鋼波紋管，耐用、安全，希望縣府、各公所及地方民代能協助溝通，讓工程能儘速動工、早日完工，提升雲林鄉親用水安全、方便性。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，水資源很重要與供水管線環環相扣缺一不可，透過堅固、安全、有效率的水管，把乾淨水供應給民眾使用，對大家都好。

賴建信說，降低漏水率計畫主要是為保障用水安全，健全供水管網系統，提升供水品質及減少水資源浪費，從去年到2032年8年中央將投入800億，其中雲林這4地工程台灣自來水公司預計在今年度2億元，未來台水公司會在施工前召開說明會，針對民眾提出的意見納入，施工期間做好交通、安全，完工後回填路面整平，還有水壓測試。

台水公司人員也強調，雲林這4件工程預計在今年4、5月動工，年底前會可完工，未來也會設置水壓監測點確保水壓穩定，確保民眾用水安全。

