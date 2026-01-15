為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    降低漏水 經濟部投入2億元汰換雲林4鄉鎮市老舊水管

    2026/01/15 08:45 記者黃淑莉／雲林報導
    自來公司總經理李丁來說明雲林4處老舊水管汰換工程。（斗南鎮公所提供）

    自來公司總經理李丁來說明雲林4處老舊水管汰換工程。（斗南鎮公所提供）

    為提升供水品質及減少漏水水資源浪費，經濟部全面推動降低漏水率工作，經濟部次長賴建信到雲林會勘時指出，今年將在麥寮、斗六、古坑及斗南等4鄉鎮市，投入近2億元汰換老舊水管工程，預計4月可動工。

    古坑鄉棋盤村、高林村等村落的自來水管線多為1970年到1990年間埋設的塑膠水管，使用已有50年至30年；斗南將軍里、東明里烏瓦磘等地區使用自來水管線，1960年至1977年間埋設，使用已有60多年。

    斗南鎮長沈暉勛表示，塑膠水管因使用久了，材質老化，加上面對極端氣候，一旦發生災害可能造成管破損或漏水等問題，影響用水安全，且塑膠管線使用久也有危害健康疑慮。

    賴建信日前與立法院經濟委員會到雲林考察降低漏水率計畫，分別到麥寮、斗六、古坑及斗南等4鄉鎮市說明改善工程。

    立委張嘉郡表示，自來水管管線多數老舊受損，影響民眾飲水健康與用水安全，新汰換的水管是延性鑄鐵管（DIP）和不鏽鋼波紋管，耐用、安全，希望縣府、各公所及地方民代能協助溝通，讓工程能儘速動工、早日完工，提升雲林鄉親用水安全、方便性。

    雲林縣副縣長謝淑亞表示，水資源很重要與供水管線環環相扣缺一不可，透過堅固、安全、有效率的水管，把乾淨水供應給民眾使用，對大家都好。

    賴建信說，降低漏水率計畫主要是為保障用水安全，健全供水管網系統，提升供水品質及減少水資源浪費，從去年到2032年8年中央將投入800億，其中雲林這4地工程台灣自來水公司預計在今年度2億元，未來台水公司會在施工前召開說明會，針對民眾提出的意見納入，施工期間做好交通、安全，完工後回填路面整平，還有水壓測試。

    台水公司人員也強調，雲林這4件工程預計在今年4、5月動工，年底前會可完工，未來也會設置水壓監測點確保水壓穩定，確保民眾用水安全。

    經濟部次長賴建信與立委張嘉郡會勘雲林4鄉鎮市老舊水管汰換工程。（斗南鎮公所提供）

    經濟部次長賴建信與立委張嘉郡會勘雲林4鄉鎮市老舊水管汰換工程。（斗南鎮公所提供）

    自來公司總經理李丁來說明雲林4處老舊水管汰換工程。（斗南鎮公所提供）

    自來公司總經理李丁來說明雲林4處老舊水管汰換工程。（斗南鎮公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播