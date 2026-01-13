為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    校長手寫溫度！台中海線校長親筆「馬」字春聯慰勞教師

    2026/01/13 06:03 記者黃旭磊／台中報導
    台中市立龍津高中校長彭佳偉手寫「馬」字春聯，慰勞教師一整年辛勞。（校方提供）

    台中市立龍津高中校長彭佳偉手寫「馬」字春聯，慰勞教師一整年辛勞。（校方提供）

    再過一個月就是馬年春節，台中市立龍津高中是台中海線最南端高中，校長彭佳偉手寫「馬」字春聯，致贈給校內兼任行政工作教師，師生感受年味已近、直呼「感謝校長手寫溫度」，而台中一中前校長陳木柱及大屯扶輪社總監張光雄，也在過年前到校頒發獎助學金給6生。

    龍津高中是龍井、大肚及烏日區第一所公立完全中學，校內以養育大白鵝聞名，一週以來冷氣團持續發威，綠色生態校園迎來母鵝孵蛋，校長彭佳偉趁照護母鵝空檔，以毛筆手寫「馬」字春聯，彭佳偉說，書法功力不到入木三分、力透紙背，拜託同事不要推辭春聯，這是一點小小心意。

    大屯扶輪社由前3461地區總監張光雄、台中一中前校長陳木柱，頒發大屯社獎助學金給6名高中部學生，張光雄鼓勵受獎學生，除了扶輪之子獎學金，大屯社社內教育獎助學金，今年開始頒贈龍津高中「以後每年都有這個資源」，為學生未來奠定穩固基礎。

    龍津高中學務主任林幸秋指出，開春第一季將由國際扶輪台中港東南社指導，創建龍津高中扶少團，讓學生發揮扶輪精神幫助弱勢、服務偏鄉百姓。

