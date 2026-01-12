為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗今年首批國產藍莓進入花期 3月可望甜蜜上市

    2026/01/12 08:27 記者彭健禮／苗栗報導
    農業部農村發展及水土保持署台中分署從2023年起推動國產藍莓產業，苗栗縣有多名青農投入。（圖由縣府提供）

    農業部農村發展及水土保持署台中分署從2023年起推動國產藍莓產業，苗栗縣有多名青農投入，目前種植面積達4.4公頃。苗栗縣今年首批國產藍莓近期進入花期，可望於3月採收上市。

    苗縣府農業處指出，藍莓屬於高附加價值農產，過去多仰賴進口，對栽培環境與管理技術要求高。縣府近年透過農村再生計畫，從生產端著手，系統性輔導社區與青年農民導入智慧溫室與環控管理，逐步克服氣候限制，讓原本被視為不利於在地發展的作物，得以在苗栗穩定生產，並朝品質化、在地化方向發展，形塑「紫色經濟」。

    後龍地區青年農民彭彥豪是縣內首批投入藍莓專業栽培的青農之一，近期更獲得天使投資人挹注資金，成為農村再生輔導青年返鄉創農的具體案例。

    彭彥豪表示，市售藍莓多為進口，長途運輸需經冷藏與保鮮處理，風味與口感難免流失；在地栽培的國產藍莓可於果實在樹上自然完熟後採收，保留完整果粉與香氣層次，呈現產地直送的新鮮優勢。

    他也指出，透過數據化管理的智慧農業模式，即時掌握溫溼度、灌溉與養分狀況，不僅提升產量穩定度，也讓品質更具一致性，為後續市場銷售與品牌建立奠定基礎。

    農業處長陳樹義表示，目前藍莓花況穩定、生長良好，縣府將持續透過農村再生計畫，輔導青農強化栽培管理與產銷布局。若天候條件配合，3月民眾即可品嚐到這批苗栗今年首批國產藍莓。

    苗栗縣今年首批國產藍莓近期進入花期，可望於3月採收上市。（圖由縣府提供）

