1/12各報重點新聞一覽

2024~2025年蒐獲異常帳號及爭議訊息數量。

自由時報

中共鎖定疑美、疑軍加強認知戰 國安去年蒐獲逾231萬則爭議訊息

中共長期對台進行認知作戰，國安局最新報告指出，國安情報團隊去年共查報逾四．五萬組異常帳號，較前年增加一．七萬餘組，並蒐獲逾二三一．四萬則爭議訊息，中共鎖定「疑美」、「疑軍」、「疑賴」等敘事，選擇特定時事議題加強炒作，藉以達到戰略目標。

請繼續往下閱讀...

詳見中共鎖定疑美、疑軍加強認知戰 國安去年蒐獲逾231萬則爭議訊息。

調幅近5年最低 今年全國公告土地現值 調漲1.9%

二〇二六年全國公告土地現值出爐，較去年調漲一．九％、為近五年調幅最低；各縣市中，僅台北市調降〇．三一％、為近八年首見，金門縣則調漲五．三七％，為各縣市漲幅之最。至於每兩年調整一次的公告地價，今年全國調漲五．二四％，為近五次調整中漲幅第二高，其中新北市、金門縣漲幅超過十％，桃園市、新竹縣漲逾七％。

詳見調幅近5年最低 今年全國公告土地現值 調漲1.9%。

連日冷氣團來襲 上週非創傷OHCA救護達225人

上週大陸冷氣團來襲，各地明顯低溫，部分地區十度以下，甚至有地方在清晨不到四度，急凍與日夜溫差大，影響不少人健康；消防署統計，上週日（四日）至上週六（十日），接獲非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）救護案共二二五人，提醒低溫易誘發心血管疾病，民眾應加強保暖並留意長輩狀況。

詳見連日冷氣團來襲 上週非創傷OHCA救護達225人。

聯合報

蔡規賴不隨…通信部隊回陸軍 「第四軍種」破功

今年元旦，陸軍悄悄在各軍團成立三個資電作戰群，花蓮與澎湖防衛指揮部則設立直屬通資連。它們並非新編單位，而是蔡政府時期配合「第四軍種」主張，從陸軍抽出成立「資通電軍指揮部」；但該政策將部隊通資體系攔腰截斷，造成國軍很大困擾。隨著蔡英文與當初力推此舉的國安官員卸任，國防部將這些單位回歸陸軍司令部，結束「九年之亂」。

詳見蔡規賴不隨…通信部隊回陸軍 「第四軍種」破功。

川普：準備好協助渴求自由的伊朗 美媒指不排除發動空襲

伊朗爆發反政府示威抗議，當局恐加大鎮壓力道。美國總統川普十日說，準備好協助正渴求自由的伊朗。華爾街日報同日報導，川普政府已就必要時攻擊伊朗進行初步討論，不排除對伊朗軍事目標發動大規模攻擊。

詳見川普：準備好協助渴求自由的伊朗 美媒指不排除發動空襲。

中國時報

防川普入侵格陵蘭 歐盟擬制裁美企

美國總統川普對拿下格陵蘭勢在必得，英媒披露，他甚至已下令美軍特種作戰司令部（JSOC）擬定入侵計畫。除軍事選項外，美國內政部長柏根也語出驚人表示，若美國以50億美元購買該島，將如同當年購得阿拉斯加般，是一筆極為「划算的交易」，歐洲人應為美國接管格陵蘭而歡呼。消息指出，歐盟正研擬一套針對美企的制裁方案，甚至包括要求美軍撤離歐洲基地。

詳見防川普入侵格陵蘭 歐盟擬制裁美企。

美逮馬杜洛 前軍情局長示警防收買

美軍日前突襲委內瑞拉首都，逮捕總統馬杜洛並押送至紐約受審。近日，我情治圈廣傳一篇「委內瑞拉總統馬杜洛衛隊和衛隊長背叛他的具體過程」內情，前軍情局長劉德良表示，儘管內容戲劇化了點，但美國已公開說了「CIA收買」，委國有人提供美情資，這是事實；國安體系應警惕相關作為，要有危機意識。

詳見美逮馬杜洛 前軍情局長示警防收買。

2026年全國公告土地現值出爐，較去年調漲1.9%、為近5年調幅最低的年度。（記者徐義平攝）

未來一週天氣及氣溫變化。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法