桃市樹木修剪教育訓練暨認證考試 去年184人通過再添戰力

桃市樹木修剪教育訓練暨認證考試，去年共有184人通過。（工務局提供）

桃市府工務局自2017年起推動樹木修剪認證考試，至今已核發1540張合格證，去年共有184人通過，工務局表示，已與台北市政府、新北市政府完成「北北桃樹木修剪MOU簽署備忘錄」，宣示3市核發的樹木修剪證照具同等效力、限本人使用、有效期限3年，且無回訓制度，讓合格從業人員可以跨市執行樹木修剪工作。

工務局表示，每年持續舉辦認證考試，去年度「教育訓練課程設計」涵蓋樹木修剪證照課程及高空作業體驗課程等，並採數位化與實體化雙軌並行，實體課程於去年7月24日及7月25日辦理2場次，提供首次報考者與講師面對面交流的學習機會，另針對合格證失效或業務繁忙的從業人員，也可彈性運用數位課程自行安排進修時間，課程由專業講師示範樹木修剪下刀方式，說明疏刪、短截及不良枝判定原則，讓學員了解正確修剪有助於樹木健康生長、降低風災風險、改善通風與採光，並減少病蟲害發生，現場另安排實作演練，指導學員正確修剪要領，矯正常見錯誤觀念。

工務局表示，在「樹木修剪技術認證考試」上，去年度考試分為3階段辦理，內容涵蓋學科筆試、術科鑑別及術科實作，採分階段把關，應試者須各階段皆達70分以上才能取得合格證，去年報考人數達301人，到考人數251人，最終合格184人，合格率73.3%，顯示認證制度兼顧專業性與品質控管，確保通過者具備實務能力。

此外，進階訓練高空作業體驗課程，專為已取得合格證之人員規劃，強化高空樹木修剪的安全與技術訓練，為確保作業安全，參訓者須由所屬公司推派並完成保險程序始得報名，課程結束後並進行測驗，通過者將取得高空作業體驗課程結業證書，去年有30人取得。

桃市樹木修剪教育訓練暨認證考試，課程安排專業師資授課。（工務局提供）

