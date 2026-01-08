設計太母湯？ 咖波聯名「屌面人」引爆炎上 官方緊急終止合作

台灣超人氣原創IP「貓貓蟲咖波」近期宣布「屌面人」聯名，意外引爆多方激烈論戰與炎上。（圖擷取自臉書、Threads，本報合成）

台灣超人氣原創IP「貓貓蟲咖波」（Bugcat Capoo）時常與國內外作品聯名，近期咖波官方宣布，即將與另一個台灣原創IP「屌面人」聯名，並分享多款以「男性生殖器官」為特徵的周邊商品，未料竟因此在各大社群媒體引發炎上，並掀起多方激烈論戰。對此，咖波官方昨（7）日深夜緊急宣布，雙方合作中止。

根據台灣文博會介紹，以男性生殖器官為主要創作靈感的「屌面人」（Lanparman），是由大吉吉企業社經營的品牌，融合幽默與藝術，挑戰視覺與文化界限。致力推廣多元價值與開放態度，鼓勵社會包容與理解，讓世界充滿更多愛與連結。咖波官方7日上午在Threads預告，他們即將與「屌面人」合作，並釋出活動宣傳圖與周邊清單。

請繼續往下閱讀...

從畫面顯示，無論是宣傳圖還是各種周邊，都融合2個IP的顯著特色，包含有著咖波身體配色與屌面人外型的玩偶、吊飾、鑰匙圈等，咖波官方還在貼文中寫道：「這算是咖波最屌的聯名嗎？屌面人x貓貓蟲咖波」，另附註這些聯名商品預計在9日正式發售。消息一出，立即掀起熱烈討論，也因商品特殊外型引爆不同立場民眾論戰。

一派粉絲與網友對於這次合作，抱持強烈反感與抨擊，認為咖波誕生今已超過10年以上，在國內外人氣度極高，更備受不少未成年兒童喜愛，早就不適合與主打成人元素、有擦邊或不雅形象的IP合作，「是在毀掉創作價值嗎？」「我是很喜歡咖波，但咖波不要這樣好嗎？這商品會不會太噁」、「咖波的受眾都是噁男才敢這樣出聯名商品是嗎？真的讓人反胃嘔嘔嘔嘔」，還有粉絲揚言若繼續合作，就刪除所有咖波貼圖。

另一派粉絲與網友指出，應該尊重與支持創作自由，反嗆若不喜歡且無法欣賞，大可不花錢購買，還聲稱無法解「都2026為何還要害怕性器官？」，為此怒轟反感者全是「毀掉創作價值」、「越活越倒退」的老古板，甚至諷刺反感者說詞根本是在「惡意圍剿」，與中國創作圈斤八兩。但有不少人反駁這些偷換概念、亂貼標籤說法，指出這起事件僅在民間引發輿論，並未出現像中國時常出現政治強行介入創作自由的情況。

隨著多方論戰不斷擴大，咖波與屌面人的官方緊急在7日深夜11點宣布，他們注意到與本次合作在社群網路出現的討論，已逐漸偏離原先的創作初衷，並引發部分不同立場的討論與誤解，「經雙方充分溝通後，決定終止本次合作。感謝大家的關注、支持與寶貴意見。」

相關新聞請見：

標榜台灣必買伴手禮！ 網怒檢舉西門町「大鵰燒」斥責︰很噁心

小粉紅集體崩潰！咖波聯名《我的英雄學院》中國網友心碎嗆「抵制辱華合作」

掀起各界爭論的原因，包含以「男性生殖器官」為特徵的聯名周邊商品。（圖擷取自Threads，本報和成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法