伊朗不平靜！五角大廈附近披薩店晚間生意火爆

五角大廈附近幾間披薩店，客流量都持續高於平均。披薩示意圖。（路透）

伊朗因經濟危機引發的反政府示威越演越烈，網路社群傳出消息，有網友目擊一架C-17正從德國飛往中東，懷疑美國可能正為針對伊朗發動大規模打擊進行準備。知名追蹤「披薩指數」的X號「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Report）指出，美國時間9日晚間，五角大廈附近幾間披薩店，客流量都持續高於平均。

Pentagon Pizza Report 今日發推指出，五角大廈附近熱門披薩店「棒約翰（PAPA Johns Pizza）」，以及附近一間達美樂披薩店，截至晚間8點多，客流量都持續高於平均；他也追蹤了五角大廈附近兩間達美樂披薩店，表示截至當日下午5點44分，兩間披薩店的客流量都很高。

請繼續往下閱讀...

作為對照，離五角大廈僅稍遠一點的弗雷迪海灘酒吧，客流量都遠低於平均水準。

在伊朗緊張局勢升溫之際，時常分享軍事消息的X帳號「@NSTRIKE1231」PO出影片稱，一架C-17被目擊正從德國飛往中東，懷疑美國可能正為針對伊朗發動大規模打擊進行準備。該文也提到，美國已開始使用重型運輸機向其地區基地運送彈藥和其他軍事裝備。

「五角大廈披薩指數」過去就指出，五角大廈周遭餐飲店出現「消費異常」的模式，是「五角大廈可能加班」的典型指標，往往意味著重大軍事行動即將展開。本月稍早美國總統川普凌晨下令美軍攻擊委內瑞拉，在攻擊前就有網友發現五角大廈附近披薩店的生意突然大幅上升。

Both of the closest Dominos locations to the Pentagon are reporting high traffic for dinner tonight.



Freddies Beach Bar is reporting below average traffic right now.



The closest pizzerias （Nighthawk and Extreme pizza） are reporting abnormally low traffic.



As of 5:44pm ET pic.twitter.com/75WI5zpTqm — Pentagon Pizza Report （@PenPizzaReport） January 9, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法