伊朗不平靜！五角大廈附近披薩店晚間生意火爆

伊朗不平靜！五角大廈附近披薩店晚間生意火爆2026/01/10 16:19 即時新聞／綜合報導
五角大廈附近幾間披薩店，客流量都持續高於平均。披薩示意圖。（路透）
伊朗因經濟危機引發的反政府示威越演越烈，網路社群傳出消息，有網友目擊一架C-17正從德國飛往中東，懷疑美國可能正為針對伊朗發動大規模打擊進行準備。知名追蹤「披薩指數」的X號「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Report）指出，美國時間9日晚間，五角大廈附近幾間披薩店，客流量都持續高於平均。
Pentagon Pizza Report 今日發推指出，五角大廈附近熱門披薩店「棒約翰（PAPA Johns Pizza）」，以及附近一間達美樂披薩店，截至晚間8點多，客流量都持續高於平均；他也追蹤了五角大廈附近兩間達美樂披薩店，表示截至當日下午5點44分，兩間披薩店的客流量都很高。
作為對照，離五角大廈僅稍遠一點的弗雷迪海灘酒吧，客流量都遠低於平均水準。
在伊朗緊張局勢升溫之際，時常分享軍事消息的X帳號「@NSTRIKE1231」PO出影片稱，一架C-17被目擊正從德國飛往中東，懷疑美國可能正為針對伊朗發動大規模打擊進行準備。該文也提到，美國已開始使用重型運輸機向其地區基地運送彈藥和其他軍事裝備。
「五角大廈披薩指數」過去就指出，五角大廈周遭餐飲店出現「消費異常」的模式，是「五角大廈可能加班」的典型指標，往往意味著重大軍事行動即將展開。本月稍早美國總統川普凌晨下令美軍攻擊委內瑞拉，在攻擊前就有網友發現五角大廈附近披薩店的生意突然大幅上升。
