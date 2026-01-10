喊終結傅氏王朝 何啟聖拜會國民黨花蓮縣黨部主委撲空

何啟聖宣布參選花蓮縣長後，首度參加公開活動，出席已故縣長陳清水的紀念公民論壇。（記者花孟璟攝）

花蓮縣長選戰國民黨提名誰？縣黨部決議採全民調，納入吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝，排除孫文學校校長辦公室主任何啟聖。何啟聖今天（10日）要與花蓮縣黨部主委盧新榮見面卻撲空，他說，參選是希望撕除花蓮傅氏王朝汙名，讓花蓮有轉變契機，傅崐萁「走政治，沒背幾條不會大尾」的說法毫無恥度、道德感低落！

何啟聖6日宣布參選花蓮縣長，今天首度到花蓮出席公開活動，參加前花蓮縣長陳清水公民論壇，他說，原本預計會後與國民黨花縣黨部主委盧新榮「當面談」，但盧新榮說，「人在光復鄉參加兩個活動」，無法碰面，還好他昨天已透過電話聯繫上，將在週一上班日後，將黨籍從台北市黃國樑黨部遷入花蓮縣黨部，戶籍也會盡快移入。

何啟聖說，參選花蓮縣長並非突然的決定，主因是徐榛蔚任期將屆滿，他認為，這是花蓮改變的關鍵時刻，讓花蓮終結傅氏王朝汙名，近因是希望替國民黨顛覆、撕除黑金標籤，尤其上週傅崐萁在立法院國民黨團講一句話「走政治，沒有背個兩三條不會大尾」，他認為這是毫無恥度的談話，更說明傅崐萁「道德感低落」。

何啟聖提到，深知宣布參選花蓮縣長「可能會遭遇的艱難險阻」，只是萬萬沒想到黨內竟有人以「不正手段」，在初選將他排除在外，因此，今天來，也希望和縣黨部主委當面談。

目前花蓮泛藍陣營大混戰，除了國民黨內游淑貞、葉耀輝，還有議長張峻、縣議員魏嘉賢等無黨籍，加上何啟聖，等於藍營多達5人要選，對此，何啟聖拋出主張，希望引進藍白合的模式，邀請過去因為不滿傅氏家族的國民黨員，包括張峻、魏嘉賢等，成立跨黨派合作平台、並進行全民調，促進藍營整合推出最強人選。

對於外界抨擊他「空降、不是花蓮人」，何啟聖舉光復洪災「鏟子超人」為例說，他相信，只要有心替花蓮奉獻，鄉親不會在意參選人從哪裡來，希望藉此撥開烏雲，讓陽光照進花蓮。他也會努力突破來自傅氏王朝替自己參選花蓮縣長設下的關卡、逐步拆解這些炸彈，包括自己被部分藍營媒體封殺。

對於外界抨擊他不是花蓮人，何啟聖舉鏟子超人為例，認為只要有心幫助花蓮，鄉親不會拒絕。

