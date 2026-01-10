噁！中國推出豬食槽造型火鍋 老闆宣稱：豬沒用過

近日社群平台瘋傳一段中國人食用「豬食槽造型火鍋」，網友覺得像豬在吃飼料。（圖擷取自微博）

近日中國社群媒體上瘋傳一個很特別的吃火鍋影片，影片中的容器並非傳統的火鍋，而是像養豬戶餵食豬的食槽，網友紛紛調侃「這不是《神隱少女》裡千尋她爸媽用過的嗎？」，對此餐廳老闆席一飛聲稱，石槽都是經過拋光打磨過的，很安全，同時保證「豬沒用過」。

綜合媒體報導，中國湖南省一家農莊在1個多月前推出「石槽火鍋」，外觀為長方形，長約1公尺、寬約30公分、深約10公分，石槽底部平整光滑，外側是石頭質地，「石槽火鍋」8人份一桌，人均消費人民幣30至50元（約新台幣137至229元），目前僅有兩個石槽，想要體驗必須提前預訂。

席一飛自述，他以前做過古玩生意，平時喜歡收老物件，院子裏堆了不少石缸、石凳、石鼓，靈機一動結合店內經營多年的石鍋系列菜品，萌生「用石槽做火鍋」的想法。並強調，石槽鍋沒有直接使用舊的豬食槽，是請師傅專門打磨和切割老石頭，每個石槽的成本約為1000元人民幣（約新台幣4596元），使用後都會拆卸清洗，保證衛生。

隨著影片在網路爆紅，席一飛宣稱「營銷效果很明顯，很多客人都是慕名而來，也都很喜歡」，甚至有不少同行眼紅心動，主動聯繫他。

不過這樣的「豬食槽造型火鍋」恐怕在台灣沒有商機，網友紛紛吐槽「中國永遠能把東西搞成令人沒胃口的樣子」、「連火鍋湯底都能無限循環的國家，店家這樣設計當然就沒有打算要洗」、「石槽根本洗不乾淨」、「石頭的毛細孔應該很多，營業用好像有點驚人」、「這在台灣叫做呷ㄆㄨㄣ」、「餿水撈概念，不舒服」。

業者表示宣稱「豬食槽造型火鍋」的石槽是重金請專人打造，保證安全衛生。（圖擷取自微博）

「豬食槽造型火鍋」在社群上掀起討論，8人訂位才可以開鍋。（圖擷取自微博）

業者宣稱，網路爆紅後，許多人慕「豬食槽造型火鍋」名而來，吃完也都很喜歡。（圖擷取自微博）

網友指出，石頭的毛細孔應該很多，營業用好像有點驚人。（圖擷取自微博）

