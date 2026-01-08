為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    一波波冷氣團來襲 大溪月眉落羽松進入最佳觀賞季節

    2026/01/08 17:16 記者謝武雄／桃園報導
    一波波大陸冷氣團來襲，讓大溪月眉濕地落羽松迅速轉黃變紅，景色如織宛若童話世界，目前也是最佳的賞松時段。（記者謝武雄攝）

    從去年底開始一波波大陸冷氣團來襲，也讓大溪月眉濕地落羽松迅速轉黃變紅，景色如織宛若童話世界，目前也是最佳的賞松時段，水務局預估到月底都能維持這樣的景象，但若天氣回暖又下雨，變黃轉紅的落羽松可能會枯萎，賞松還是有變數，也建議民眾趁目前最漂亮的時段，利用平常日前往打卡拍照，也可以避開週六日人潮，提升旅遊品質。

    水務局河岸地工程管理科長王瀚逸表示，月眉人工濕地有2個停車場，第一停車場位於大溪消防隊旁，第二停車場在月湖路上，距離落羽松林約300公尺，至於落羽松林旁的是多功能停車場，是體育局極限運動公園附設停車場，只能停放20多輛轎車，鑑於多功能停車場停車不易，目前水務局整理第二停車場旁河川用地，停車位從280個增至560個，民眾可多加利用，若假日或過年期間第二停車場車位已滿，屆時車輛管制進入園區，可改停「橋頭停車場」，步行經大溪橋前往月眉人工濕地。

