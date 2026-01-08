創龍門勵學基金會翻轉緬甸僑生人生 倫景雄獲台師大名譽博士

台師大校長吳正己（左）頒贈名譽博士學位給東星電子創辦人倫景雄（右），感謝他幫助數千名緬甸僑生來台讀書。（記者林曉雲攝）

東星電子創辦人倫景雄相信，幫助一個學生，就是在拯救一個家庭，於國立台灣師範大學僑生先修部設立緬甸學生獎助學金，並發起「龍門包機」計畫，幫助數千名學生跨越經濟困境，來台灣求學，今（8）日獲台師大頒贈名譽社會科學博士學位。

台師大校長吳正己說，倫景雄1962年畢業於國立台灣大學電機工程學系，創辦東星電子有限公司，在事業有成之際，抱持回饋社會的初心，創立龍門勵學基金會，秉持「教育翻轉人生」核心理念，全心投入幫助學校及學生，為弱勢學子帶來希望、照亮未來，而倫景雄的夫人吳潔如是台師大家政系（現幼兒與家庭科學系）校友，因此慨捐成立勵學基金，進一步擴大傳遞其教育愛與關懷。

吳正己說，倫景雄長年關懷來自世界各地、處境艱難的僑生，透過龍門勵學基金會，長期持續支持台師大僑生，在學生最需要幫助的時刻挺身而出，確保他們能安心留在台灣、穩定學習，對學生而言，不只是一份資助，更是一份被理解、被接住的力量，授予倫景雄「名譽社會科學博士」學位，不僅是對其個人卓越貢獻的最高肯定，更是希望藉由他的榜樣，鼓舞更多人投入教育、關懷社會、連結世界。

倫景雄說，幫助一個學生，就是在拯救一個家庭。他以身作則，以經營企業精神，實踐對教育及文化傳承的理念，親自擘劃、經營緬甸僑生資助計畫，提供補助、包機等工作，翻轉無數緬甸僑生的人生，體現企業家人道主義精神與善盡社會責任。

