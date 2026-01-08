為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高中生數學解不出！路人阿北教她2小時 網友認出身分：中頭獎

    2026/01/08 14:27 即時新聞／綜合報導
    網友從原PO照片中的筆跡，認出老師身分。（xuan_07.11授權）

    網友從原PO照片中的筆跡，認出老師身分。（xuan_07.11授權）

    115學年度學測在即，不少高中生正抓緊時間讀書。一名女高中生日前到星巴克讀書，為數學題目苦惱很久，沒想到一旁阿伯突然搭話，透露自己是建中老師願意教她，接著就教了她兩小時的數學，讓她受寵若驚，直呼是學測前的小確幸。

    原PO日前在Threads發文表示，她當天跑去星巴克讀書，為數學題目苦惱許久。而她身邊一名阿伯注視她良久後突然和她搭話，表明自己建中老師身分，然後就教了她兩小時的數學，可惜後來她要補習只好先離開了。她也直呼「阿伯人真好」，並表示是學測前的小確幸。

    沒想到，有網友根據原PO拍下的計算紙上筆跡，認出該名阿伯就是建中的朱姓數學老師，並表示：「如果是的話妳中頭獎了，他是超厲害的數學老師，精準制數學講義的作者。」還有曾被他教過的學生表示：「他真的是很有熱忱的老師。」

    貼文下方，網友紛紛留言表示：「在星巴克讀書遇到文昌帝君」、「同學你真的中大獎，這個等級的數理科老師，以一對一家教算，一個小時至少2000」、「我需要知道你去哪個星巴克唸書，還有時間點，快告訴我」、「通常老師們，在公共場所看到有人那麼認真研究功課，熱情是會被點燃的」、「你得到了2小時免費一對一家教欸」、「請問是哪一間星巴克，我要讓我今年要學測的孩子馬上去」、「脆真的好猛，靠字跡就能認出老師。」

    也有不少網友認為原PO應該放棄該堂補習班課程，他們紛紛表示：「你的意思是洪七公說要教你武功，你卻因為跟歐陽克有預約所以先走了！？」、「你應該繼續坐在星巴克不要去補習班了」，不過原PO也解釋：「我是補英文啦 不同科哈哈。」

