    首頁 > 生活

    新北捷運攜手陽明交大 啟動AI軌道革命

    2026/01/08 14:26 記者賴筱桐／新北報導
    新北捷運攜手陽明交大啟動「AI軌道革命」。（圖由新北捷運公司提供）

    新北捷運攜手陽明交大啟動「AI軌道革命」。（圖由新北捷運公司提供）

    因應AI時代來臨，新北大眾捷運股份有限公司（簡稱新北捷運公司）今（8）日與國立陽明交通大學（簡稱陽明交大）簽署「建立長期產學合作關係協議書」（MOU），雙方鎖定「AI預測性維修」、「動態營運決策系統」與「跨域人才培育」3大面向合作，期盼注入學術端的研發能量，促使新北捷運從傳統的運載服務升級為數據驅動的智慧科技產業。

    新北市副市長陳純敬致詞表示，在AI浪潮下，捷運不只是交通工具，也是智慧城市的神經系統，期待透過與陽明交大強強聯手，將過去仰賴人力與經驗的營運模式，轉型為結合數據分析與AI輔助的智慧決策模式，為市民提供更安全、精準的運輸服務。

    陽明交大校長林奇宏指出，面對少子化缺工挑戰，必須善用科技增加工作量能，提升效率與人員賦能，大學應扮演關鍵樞紐，推動學術研究落地，並連結人才與技術，善盡大學社會責任。

    在技術研發與營運優化方面，新北捷運公司董事長林祐賢說明，雙方合作將針對「捷運營運與管理」實務議題對接，合作範疇包括：第一、AI預測性維修：透過感測器與數據模型，提早預警設備異常，由「被動搶修」轉為「主動防禦」，提升系統可靠度；第二、動態營運決策支持系統：應用AI在班次調度、客流預測與能耗管理，建立數據整合平台，輔助管理決策，提升營運效率；第三、創新服務模式：針對票價整合策略、多模式轉乘研究及乘客行為分析深度研討，優化服務體驗。

    針對產業人才斷層與轉型需求，本次MOU制定「人才培育路徑」。陽明交大管理學院院長邱裕鈞說，將與新北捷運公司共同規劃「捷運系統學程」，整合軌道工程與營運管理課程，並邀請業界導師協同授課，縮短學用落差。

    新北捷運公司與陽明交通大學簽署合作協議書，將運用AI工具輔助數據分析和決策。（圖由新北捷運公司提供）

    新北捷運公司與陽明交通大學簽署合作協議書，將運用AI工具輔助數據分析和決策。（圖由新北捷運公司提供）

    新北捷運公司董事長林祐賢（右）與陽明交大管理學院院長邱裕鈞（左）代表簽署合作協議書。（圖由新北捷運公司提供）

    新北捷運公司董事長林祐賢（右）與陽明交大管理學院院長邱裕鈞（左）代表簽署合作協議書。（圖由新北捷運公司提供）

