跟進實施免費營養午餐？新北教育局：不排除任何可能

新北市、台南市尚未跟進免費營養午餐政策，新北市教育局長張明文（左）說明新北教育整體預算結構與財政承擔現況。（記者黃子暘攝）

目前六都中新北市和台南市尚未跟進實施免費營養午餐政策，新北市教育局今（9）日說明新北教育整體預算結構與財政承擔現況。教育局長張明文表示，營養午餐全面免費屬社福型政策，需要長期且穩定的財源支撐，需在有限資源下兼顧教育公平與整體資源效益，教育局現正盤整所有資源，並進行擴大補助等各種方案所需經費試算等作業，「不排除任何（政策）可能性」、「沒有預設立場」，在9月新學年前還有充分時間可以規劃。

張明文指出，新北如跟進辦理，依現行學生數約32萬人計算，每年需要編列經常性支出46億元；新北學生人數最多，財政壓力明顯高於其他縣市，教育局年度預算約755億元，扣除502.38億元的人事費與51.55億元的校舍、設備等資本門支出後，200億元的教育業務推動費用包含學前教育94.5億元、特殊教育7億元、高中職免學費補助19億元等，如辦理免費營養午餐，支出佔比高達教育業務推動經費4分之1，僅次於學校辦公費用。

張明文說，目前新北在校園工程每年投入約51億元，事關教育環境的品質與安全性，而特教加上人事費、硬體建置，則每年投入約45至47億元，營養補助每年投入約13.5億元優先照顧弱勢學生，若未審慎盤點財源，會對其他教育建設與長期投資形成排擠，在財政紀律原則下，也不能動用既有教育預算。

張明文表示，教育局現正執行全面盤點，包括財政盤點、擴大補助方案、部分或全額補助方案等試算，教育局不排除任何可能性、不預設立場，9月前仍有充分時間可以做規劃。暑假前是否有望公布試算？張指出，需視整底評估進度，會儘速向市民報告。

圖為新北教育整體預算結構與財政承擔現況圓餅圖。（新北教育局提供）

