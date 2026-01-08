新北落羽松美景 貢寮環保公園浪漫療癒、雙溪牡丹秘境與火車同框

雙溪牡丹落羽松秘境，能近距離捕捉列車與落羽松交織畫面。（新北市觀旅局提供）

秋冬限定的落羽松美景正值最佳觀賞期，新北市觀光旅遊局指出，貢寮環保公園的落羽松現正迎來秋冬最美時刻，成片落羽松逐漸轉為金黃與橘紅色調，與河岸倒影相互輝映，層次豐富的自然景色宛如夢幻畫卷般療癒；雙溪牡丹落羽松秘境，因緊鄰台鐵軌道，遊客可近距離捕捉列車穿梭在落羽松旁的畫面，是鐵道迷喜愛的拍攝景點。

貢寮環保公園位在貢寮區公所後方，可由貢寮車站步行約15分鐘抵達，或從雙溪落羽松秘境騎YouBike至此。新北市觀旅局表示，貢寮環保公園以原自然地貌為基底，重新規劃設計落羽松景觀步道與砌石水道，串聯整體園區動線，園區內的大片落羽松景觀成為秋冬季節最具代表性的亮點，沿著水岸與草坪錯落種植，隨季節轉換呈現金黃、橘紅交織的色彩，與園區內濕地、生態池及開闊視野相互輝映，營造出層次豐富、悠閒舒適的海線漫遊景致。

觀旅局也說，民眾另可由貢寮環保公園騎YouBike到雙溪牡丹落羽松秘境，其位在雙溪火車站與牡丹火車站之間，原本為台鐵改道後所留下的腹地，現已種植大片的落羽松，園區規劃友善坡道架高觀景平台，兼顧動、植物棲息需求與雨水入滲效率，營造人與自然共融的永續空間。整體景觀隨季節更迭展現不同風貌，入冬後落羽松褪去葉色，枝幹線條更顯分明，筆直挺立的樹影在光影映照下，展現內斂沉靜的冬季景致，且因緊鄰台鐵軌道，遊客可近距離捕捉列車穿梭在落羽松旁的畫面，是鐵道迷喜愛的拍攝景點。

觀旅局表示，新北漫遊山海線遊程著眼於低碳旅遊，整合貢寮環保公園、雙溪落羽松秘境、牡丹十三層親水公園、及魚行驛站等景點，以鐵路、公車、自行車等綠色運具連接遊憩據點，打造兼具休閒與深度的旅遊體驗。

貢寮環保公園內開闊草地與林蔭交織，營造悠閒漫遊氛圍。（新北市觀旅局提供）

貢寮環保公園內動線平緩順暢，落羽松林蔭沿步道延伸，適合漫步或騎乘自行車穿梭其間。（新北市觀旅局提供）

雙溪牡丹落羽松秘境褪去葉色的落羽松，樹幹與枝條在光影映照下，呈現冬日寧靜美感。（新北市觀旅局提供）

