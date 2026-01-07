為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃捷棕線基本設計獲工程會核定 市府展開招標作業拚8年通車

    2026/01/07 14:39 記者謝武雄／桃園報導
    公共工程委員會核定捷運棕線「基本設計工程經費計畫書」，代表市府正式展開工程招標。（捷工局提供）

    公共工程委員會核定捷運棕線「基本設計工程經費計畫書」，代表市府正式展開工程招標。（捷工局提供）

    行政院前年3月1日核定桃園市「桃園捷運棕線」綜合規劃報告，市府捷運工程局前年11月提送「基本設計工程經費計畫書」，今天接獲工程會通知審議通過，同意核列建造總經費456.49億元，代表延伸線可以展開招標作業；棕線分為機電、土建兩個大統包系統，市府先前就已經公開閱覽徵求各方意見，並預先啟動招標文件研擬作業，將力拚8年完工通車。

    捷運工程局長劉慶豐表示，棕線捷運為市府捷運建設重要政策，綜合規劃報告於前年3月1日核定後，市府隨即啟動專案管理暨監造招標作業，並於前年5月決標，前年11月8日就將「基本設計工程經費計畫書」送交通部審核，交通部於去年7月17日送工程會審議，工程會於去年9月23日現勘，今天核定通過，整個過程市府並無延誤。

    捷運棕線起點在桃園火車站北側復興路與中正路口，經復興路、萬壽路三段、二段、東萬壽路、萬壽路一段至新北市中和新蘆線迴龍站，全長約11.38公里，總經費約456.49億元，共興建7座車站，其中BRH01站至BRH05站為地下車站、BRH06及BRH07站為高架車站，棕線BRH01站規劃透過地下連通道與桃園火車站及捷運綠線G07站轉乘，串接桃園環狀路網。

    另BRH07站則與萬大線LG21站及中和新蘆線迴龍站共構，3個捷運計畫可於站內轉乘，具北北桃捷運路網串聯效益，其相關銜接界面已委託台北市政府納入萬大線LG21站代辦設計及施工。

    劉慶豐說，捷運棕線是桃園到新北市新莊區最短、最直捷路徑，完工後從桃園到新北迴龍搭乘捷運只要18分鐘，到台北民權西路站只要43分鐘，成為北北桃生活圈的綠色運輸廊帶。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播