桃捷棕線基本設計獲工程會核定 市府展開招標作業拚8年通車

公共工程委員會核定捷運棕線「基本設計工程經費計畫書」，代表市府正式展開工程招標。（捷工局提供）

行政院前年3月1日核定桃園市「桃園捷運棕線」綜合規劃報告，市府捷運工程局前年11月提送「基本設計工程經費計畫書」，今天接獲工程會通知審議通過，同意核列建造總經費456.49億元，代表延伸線可以展開招標作業；棕線分為機電、土建兩個大統包系統，市府先前就已經公開閱覽徵求各方意見，並預先啟動招標文件研擬作業，將力拚8年完工通車。

捷運工程局長劉慶豐表示，棕線捷運為市府捷運建設重要政策，綜合規劃報告於前年3月1日核定後，市府隨即啟動專案管理暨監造招標作業，並於前年5月決標，前年11月8日就將「基本設計工程經費計畫書」送交通部審核，交通部於去年7月17日送工程會審議，工程會於去年9月23日現勘，今天核定通過，整個過程市府並無延誤。

捷運棕線起點在桃園火車站北側復興路與中正路口，經復興路、萬壽路三段、二段、東萬壽路、萬壽路一段至新北市中和新蘆線迴龍站，全長約11.38公里，總經費約456.49億元，共興建7座車站，其中BRH01站至BRH05站為地下車站、BRH06及BRH07站為高架車站，棕線BRH01站規劃透過地下連通道與桃園火車站及捷運綠線G07站轉乘，串接桃園環狀路網。

另BRH07站則與萬大線LG21站及中和新蘆線迴龍站共構，3個捷運計畫可於站內轉乘，具北北桃捷運路網串聯效益，其相關銜接界面已委託台北市政府納入萬大線LG21站代辦設計及施工。

劉慶豐說，捷運棕線是桃園到新北市新莊區最短、最直捷路徑，完工後從桃園到新北迴龍搭乘捷運只要18分鐘，到台北民權西路站只要43分鐘，成為北北桃生活圈的綠色運輸廊帶。

