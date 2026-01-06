高雄餐旅大學附中打造科學料理教室 學童驚呼聲中學習

高餐附中學生講解烹調中蘊含的科學原理。（高餐大提供）

高雄餐旅大學策畫「從科學到廚房：揭密美味的黃金秘訣」服務學習，跳脫「按圖索驥」的食譜教學，讓廚房化身為充滿驚奇的科學實驗室，不僅國小學童驚呼連連，帶領的大哥哥、大姐姐則透過教學相長，學到活用知識溝通技巧。

高餐大師資培育中心策劃服務學習活動，攜手高餐大附中與小港區漢民國小，展開一場科學料理之旅。活動由高餐大師培生葉嘉文、陳玟惠與陳菀瑜發揮創意策劃，並在高餐大教授莉雅及多位老師指導下推動。

活動目標在於將深奧的化學反應轉化為生活化的語言，餐大附中高二學生擔任「小老師」，帶領漢民國小五年級學童親動手製作舒肥雞胸沙拉、焦糖布丁與西式玉米濃湯。

透過料理揭密三大科學反應，學童們不僅練習切菜與擺盤，更在實作中觀察食物的質地變化，學習料理背後的科學奧秘，如梅納反應在於了解肉類在加熱時如何產生迷人的誘人香氣；焦糖化反應探索糖分受熱後如何轉變為金黃色澤與獨特甜香；糊化與舒肥法則觀察濃湯如何變濃稠，並理解低溫熟成如何保持肉質軟嫩。

師培生團隊指出，許多孩子較少有完整的廚房實作機會，透過將困難的科學概念簡化為生活實例，能讓學習變成一場有趣的共享盛宴。參與的高職生分享，原本擔心小朋友會沒興趣，互動過程中發現他們對新事物充滿好奇，她也學習到如何轉化知識並與不同年齡層的孩子溝通。

許多小學生第一次下廚，覺得新奇。（高餐大提供）

大手帶小手﹐體驗料理到蘊含的奧秘。（高餐大提供）

學童親手做出佳餚，覺得有成就感。（高餐大提供）

