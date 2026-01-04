為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中家用廚餘機補助將額滿 民眾稱廚餘瀝乾變「肉鬆」

    2026/01/04 06:13 記者黃旭磊／台中報導
    台中市推動「家用廚餘機補助計畫」，市區賣場廚餘機（圖）銷量上升。（記者黃旭磊攝）

    台中市推動全台規模最大「家用廚餘機補助計畫」，2日上午於台中通APP開放申請，剛開放兩小時申請件數突破千件讓網路「轉圈、卡當」，兩天以來限量1萬人近乎額滿，提案補助的民進黨議員張家銨痛批「是要民眾搶演唱會票嗎」？民眾則分享經驗說，「睡前放下去隔天（廚餘）變肉鬆」，大樓住戶則認為，拿去大樓環保室丟就好了，何必要多此一舉。

    中央宣布元旦起禁止家戶廚餘養豬，台中市估家戶廚餘每天約180噸，不少民眾陸續購買廚餘機先在家瀝乾後再拿到社區垃圾桶清運，市府開放補助家用廚餘機後，北屯等區電器業者單日成交274件，民眾搶買廚餘機，「製皂工人」分享經驗說，很後悔不早點買廚餘機，睡前放下去隔天變肉鬆，一點味道都沒有，也有住戶擔心，就算大樓有子母車清運，擔心政策改變後不收廚餘，簽約清除廠商也可能會漲價甚至拒收。

    楊姓民眾說，廚餘機每次運轉需要耗費7、8小時甚至更久，電費一定會更高這，張姓民眾則表示，在家裡處理廚餘味道很濃，有食物渣就趕緊拿去丟，還有需要廚餘機嗎？

    民進黨台中市議員張家銨批道，限額僅1萬人「是要民眾搶演唱會票嗎」，名額限定又在年尾才宣布、不到一週就要開放申請，政策倉促上路導致廚餘機之亂。

