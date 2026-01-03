月眉人工濕地落羽松有陷阱 桃市府漏夜架設警告設施

民眾在維修孔拍照相當危險，水務局漏夜架設圍欄禁止進入。（水務局提供）

一波波寒流來襲，也讓大溪月眉人工濕地落羽松葉子轉黃變紅，宛如童話世界，今天好天氣，不少民眾前往打卡拍照，卻有遊客為拍照留念踩進水池，甚至站在池底維修孔上相當危險；水務局表示，維修孔有一定程度危險，已經漏夜架設臨時圍欄及張貼禁止進入標語，未來會立牌加強宣導。

水務局表示，方形維修孔下方是水池管線，當管線髒污堵塞，就要用維修孔放入工具進行清潔，維修孔有一定深度，萬一上蓋鐵皮破損或滑動，民眾不小心墜落會受傷，未來會立小型告示牌提醒民眾勿入水池，現場也會加強巡邏告誡。

請繼續往下閱讀...

水務局表示，大溪月眉人工濕地周邊種植370棵落羽松，每年12月下旬落羽松開始變色，紅黃交織的樹葉搭配藍天白雲倒映在水面上，彷彿置身童話世界，每年吸引大批民眾前來打卡取景，由於正值落羽松最佳的賞景時段，因應落羽松季帶來的大量人潮及車潮，月湖路將增加交通指揮人員並協調警方進行交通管制，沿路擺放交通錐且將執行違停取締，並依「大漢溪綠水兩岸園區管理要點」，在園區內未經許可駕駛或違規停放車輛，可處2500元以上、5萬元以下罰鍰。

大溪月眉人工溼地落羽松已經轉黃變紅，宛若童話世界。（水務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法