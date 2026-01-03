為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鹿谷凍頂烏龍茶賽4598件參賽 在地茶農張仙青奪特等獎

    2026/01/03 16:28 記者張協昇／南投報導
    南投縣鹿谷鄉農會舉辦的冬季茶賽，由在地茶農張仙青（左4）奪下特等獎。（記者張協昇攝）

    南投縣鹿谷鄉農會舉辦的冬季茶賽，由在地茶農張仙青（左4）奪下特等獎。（記者張協昇攝）

    南投縣鹿谷鄉農會與凍頂茶葉生產合作社分別舉辦的冬季茶賽，3日同步舉辦頒獎與展售會，其中由農會舉辦的冬茶賽，今年參賽件數多達4598件，未入圍比例48.76%。評鑑結果，由鹿谷在地茶農張仙青奪下特等獎；凍頂茶葉生產合作社冬茶賽特等茶王獎，則分別為烏龍組林錫結、新品種組錢芳聯。

    縣長許淑華致詞表示，鹿谷鄉的冬茶，雖受到氣候影響，多少降低收成，但在茶農精心焙製下，冬茶品質反而更勝往年，聽說茶賽展售會還沒開始，很多得獎茶已被預訂搶購，甚至讓農會、合作社擔心不夠賣。尤其是鹿谷鄉農會舉辦的冬茶賽，一向有茶業界的奧斯卡獎之稱，在地茶農從眾多參賽中脫穎而出，印證茶園管理與栽培技術的精進，加上農會與合作社的嚴格溯源把關，拒絕進口茶混充，且落實安全用藥檢測，讓凍頂烏龍茶成為消費者最信賴與喜愛的台灣好茶品牌。

    農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振也指出，南投縣茶葉種植面積在全國1.2萬公頃中獨占56%，產量及品質都名列前茅，尤其是鹿谷烏龍茶不僅熱飲果香喉韻獨到，冷卻後的茶湯更能品出絕佳的花香，在農會及合作社把關下的鹿谷茶，絕對是愛喝好茶的消費大眾首選。

    鹿谷鄉農會指出，今年冬茶賽參賽件數4598件，未入圍比例48.76%，其中入等15.92%、三梅16.62%、二梅18.70%。

    鹿谷凍頂茶葉生產合作社舉辦的冬季茶賽，由林錫結（左5）奪下烏龍組特等茶王獎。（記者張協昇攝）

    鹿谷凍頂茶葉生產合作社舉辦的冬季茶賽，由林錫結（左5）奪下烏龍組特等茶王獎。（記者張協昇攝）

    鹿谷凍頂茶葉生產合作社舉辦的冬季茶賽，由錢芳聯（左7）奪下新品種組特等茶王獎。（記者張協昇攝）

    鹿谷凍頂茶葉生產合作社舉辦的冬季茶賽，由錢芳聯（左7）奪下新品種組特等茶王獎。（記者張協昇攝）

    南投縣鹿谷凍頂烏龍茶賽評鑑結果出爐，3日舉辦得獎茶品茗展售會。（記者張協昇攝）

    南投縣鹿谷凍頂烏龍茶賽評鑑結果出爐，3日舉辦得獎茶品茗展售會。（記者張協昇攝）

