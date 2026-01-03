桃市金額最高、希望工程獎助學金頒發 高中8萬元、大專12萬元

桃園市長張善政與希望工程獎助學金得獎的學生合影。（記者謝武雄攝）

桃園市114學年度希望工程獎助學金今日在桃園高中舉辦頒獎典禮，共有21名清寒學生獲獎，其中高中組11名、每人8萬元，大專組10名、每人12萬元，為桃園市個人金額最高獎助學金；其中永豐高中學生闕立程國二時父親失聯，他和母親相依為命，闕立程一度為未來感到迷惘，但如今勇敢向前，畢業後想要就讀軍校為國效忠。

啟英高中林筑嬪國小時父母離異，由母親拉拔長大，林筑嬪將這筆獎助學金用於學習與生活所需，包括文具、交通費及舞蹈課程進修，期望在專業能力與課業表現上持續精進，由於在表演藝術科排名名列前茅，未來希望進入台藝大或台北藝術大學就讀。

國立彰化師範大學數學系二年級廖珮庭已經二度獲得希望工程獎助學金，她很感謝這筆獎學金不僅是經濟上的協助，更是精神上的肯定，讓她得以減輕生活壓力，專心投入課業、教育學程及志工服務，透過志工服務的參與，她更深刻體會到教育不只是知識的傳遞，更是陪伴與理解，並期許未來成為一名願意傾聽、理解學生的教育工作者。

今年頒獎典禮前還進行分組交流活動，每組有5到6人並設定主題進行交流，市長張善政、局長劉仲成也下場和學生交流，張善政分享自己的小故事，他說，1984年拿到救國團的青年獎章，當時有10名得獎者，新北市長侯友宜、前中正大學代理校長張真誠都名列其中，當年得獎後雖然沒有保持聯繫，卻在多年後重逢，也期許得獎學生未來在人生中互相幫忙。

