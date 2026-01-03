北捷QR CODE乘車掃碼首日 民眾支付碼、乘車碼分不清

台北捷運開放QR CODE乘車掃碼首日，共開放17家多元電子支付業者，捷運台北車站、中山站等站今（3）日陸續有民眾使用QR CODE掃碼。（記者孫唯容攝）

台北捷運開放QR CODE乘車掃碼首日，北捷站務處副處長黃皇憲說，北提提供更多種的支付方式，讓民眾來選擇支付方式，根據上午觀察，部分民眾會分不清多元支付的支付碼，與搭乘北捷需使用的乘車碼不同之處，民眾要多花時間找到適合自己的支付工具來使用，熟悉、改變習慣需要時間。

捷運台北車站、中山站等站今（3）日陸續有民眾使用QR CODE掃碼，多數人使用順暢，拿出手機解鎖、點開多元支付中的交通乘車碼QR CODE，「嗶」一聲直接進站。信用卡感應區也在今天上線，首波開放使用台新卡的民眾搭乘，今年7月份才開放全面開放國內外信用卡使用，不過今天使用人數相對稀少。

黃皇憲指出，截至上午9點30分，整體捷運系統總運量14.5萬人次，使用QR CODE乘車碼搭乘的旅客為547人、約佔0.4%，其中分析17家多元電子支付業者的使用量，各家約佔1至2％，分佈平均；使用信用卡感應搭乘的旅客約94人次，約佔0.1%，使用量符合預期。

北捷首波開放17家電子支付業者，其中公車與捷運通用為5家，包含悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付，享有捷運、公車轉乘優惠，北捷推薦優先使用。僅限捷運使用為12家，包含TWQR平台的台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司，以及玉山 Wallet、全盈+PAY、台新 Pay。

