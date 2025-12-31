為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰品又要在大城鄉設置風機 村民集結抗議

    2025/12/31 14:03 記者顏宏駿／彰化報導
    大城鄉民抗議彰品公司在村落附近興建大型風機。（記者顏宏駿攝）

    大城鄉民抗議彰品公司在村落附近興建大型風機。（記者顏宏駿攝）

    彰品風力發電公司規劃在彰化縣大城鄉濁水溪沿岸設置13座風力發電機組，因距離村落過近，引來村民強烈抗議，業者暫時停工，不料日前又有大型機具進場，引發村民恐慌，今天再度集結抗議，要求彰品立即停工，否則將有進一步的抗爭。

    出席的大城鄉代表李建和說，彰品公司已在大城鄉興建4座風機，之前引發居民強烈抗議，因為風機距離村落相當近，村民感受到噪音和農作時的工作壓力，彰品對村民承諾只蓋這4座，不料近日傳出彰品將續建「JIN10號」風機，工地附近已見大型機具進場，業者說話不算話，毫無誠信，他們要求彰品立即停工。

    彰化環保聯盟總幹事施月英說，大城鄉已被大型風機攻佔，今年環境部審查的「日威風力發電機組」，葉片直徑約140公尺、輪轂高99公尺、風機高170公尺，此機組相當於56層樓高，但這組機座距離村民的羊舍才210公尺、雞舍300公尺、台西村聚落350公尺。

    她表示，目前已運轉的「JIN02號」風機距離台西村聚落900公尺，居民都明顯感受到風機的風切聲，上述風機都影響到羊隻、雞隻的生長，未來風機若再增設，只會逼得村民受不了，難怪村民說，「趕走國光石化，結果來了風機，一樣滅村」。

    彰品公司表示，村民質疑的風機組，已於2025年4月9日取得經濟能源署所核發的工作許可證，施工一切合法。

    縣府表示，依據電業法規定，裝置容量2MW以上發電業，其申請籌設許可、施工許可及電業執照，皆屬電業管制機關（經濟部能源署）權責，縣府已將民眾訴求轉達給該署，並呼籲業者應善盡企業社會責任（CSR），以負責任的態度，主動與在地民眾、環保團體等利害關係人溝通協調，傾聽並回應地方合理訴求，落實敦親睦鄰措施，以期達成綠能發展與地方生態環境、居民權益共存共榮之目標。

    彰品公司準備興建大型風機，多項大型機具進場。（記者顏宏駿攝）

    彰品公司準備興建大型風機，多項大型機具進場。（記者顏宏駿攝）

    大城鄉多支大型風機靠近村落。（記者顏宏駿攝）

    大城鄉多支大型風機靠近村落。（記者顏宏駿攝）

