    首頁 > 國際

    台灣社群流傳高市早苗祖父是「侵華日軍」 日媒：來自中國的假消息

    2026/01/24 15:31 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗針對「台灣有事」發言後，台灣社群媒體隨即流傳高市祖父是「侵華日軍」的假消息。（路透）

    日本首相高市早苗針對「台灣有事」發言後，台灣社群媒體隨即流傳高市祖父是「侵華日軍」的假消息。（路透）

    日本首相高市早苗去年11月在國會針對「台灣有事」發言後，台灣社群媒體隨即流傳高市祖父是「侵華日軍」的假消息，日媒今（24日）從「台灣事實查核中心」得知這些謠言內容主要來自中國，並且高市辦公室也做出澄清。

    《共同社》報導，假消息指稱高市早苗祖父叫做「高市早雄」，是二戰侵華日軍少佐，並附上「高市早雄」持刀對著跪地中國人的照片。然而，按照台灣事實查核中心先前的追查，這張照片實際上出自於1938年出版的《外人目睹中之日軍暴行》，並未記載這名日軍的姓名。

    至於高市早苗祖父實際上也不叫「高市早雄」，日本雜誌《文藝春秋》去年底刊出對高市早苗叔父的採訪，明確記載高市早苗祖父為「高市正亨」，高市辦公室也回應其祖父姓名並非「高市早雄」，同時也不是二戰日本兵。

    台灣事實查核中心表示，一共有21個社群帳號發布上述假消息，其中13個來自中國，推測是中國試圖煽動民眾對日本的仇恨，並惡化台灣、日本之間的關係。

    假消息指稱高市早苗祖父叫做「高市早雄」，是二戰侵華日軍少佐，但高市祖父並不叫這個名字。（圖擷自台灣事實查核中心）

    假消息指稱高市早苗祖父叫做「高市早雄」，是二戰侵華日軍少佐，但高市祖父並不叫這個名字。（圖擷自台灣事實查核中心）

