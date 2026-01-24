馬杜羅被捕前高層就被滲透！ 英媒爆委國副總統密承諾和美國合作

委內瑞拉臨時總統德爾茜·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）。（美聯社）

英國媒體報導本月初美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）之前，委內瑞拉臨時總統德爾茜·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）與她權傾一時的哥哥已承諾，一旦馬杜羅下台他們將與川普政府合作。

《衛報》獨家報導 指出，德爾茜的哥哥、國民議會主席豪爾赫·羅德里格斯（Jorge Rodríguez）先前已透過中間人向美國及卡達官員祕密保證，他們對馬杜羅的離去持歡迎態度。當時擔任副總統的德爾茜與美國官員間的溝通始於去年秋天。在川普與馬杜羅11月下旬進行了一次關鍵通話後，溝通仍持續進行。在那次通話中，川普堅持要求馬杜羅離開委內瑞拉，但遭到馬杜羅拒絕。

一名參與其中的美國人告訴《衛報》，到了 12 月，德爾茜已向美國政府表態她準備好了：「德爾茜傳達的信息是：『馬杜羅必須走』。」另一位熟悉相關訊息的人士則表示：「她說：『無論事後結果如何，我都會配合工作』。」消息人士稱，川普任命的國務卿兼國家安全顧問魯比歐（Marco Rubio）起初對與該政權成員合作持懷疑態度，但後來開始相信德爾茜的承諾是防止馬杜羅下台後陷入混亂的最佳途徑。

德爾茜與豪爾赫在美軍突襲馬杜羅之前承諾合作的消息此前從未被報導過。不過《路透》日前報導指出，掌握警察與安全部隊的委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello），在美軍行動前的數個月也曾與美國進行討論。

在突襲行動結束後幾小時，川普似乎證實了這些對談。他告訴《紐約郵報》，德爾茜已經參與其中：「我們與她交談過很多次，她明白的，她很清楚現況。」在《衛報》發表新聞後，委內瑞拉政府在X平台上發文標籤此新聞為「假消息」，但未作詳細說明。白宮則未回應詳細的置評請求。

兩位知情人士表示，川普的關鍵幕僚與羅德里格斯兄妹頻繁進行正式對話，以協調相關事務，例如每兩週一次從美國遣返委內瑞拉人的航班。當時有一系列問題待解決：遣返航班在哪降落、被關押在薩爾瓦多的委內瑞拉人狀況，以及可能釋放的政治犯。同時，德爾茜與卡達保持著非常密切的私人關係。卡達為美國的關鍵盟友，兩名消息人士稱，卡達利用其在川普白宮積累的好感，在祕密談判中為德爾茜開啟了更多大門。

消息人士說，到了10月，即使是對馬杜羅最激進的美國官員也願意與她合作。其中一個因素是她承諾與美國石油公司合作。她的一位盟友說：「德爾茜是最致力於與美國石油業合作的人。」

直到去年深秋，德爾茜與她的哥哥才真正背著馬杜羅與美國進行討論。馬杜羅在11月與川普通話後，情勢已明朗：馬杜羅不會主動離開。對德爾茜而言，這是一場危險的政治博弈。消息人士說，她在提出合作的同時，並未同意主動背叛馬杜羅。一名熟悉事件的官員說：「她很怕他。」

