習近平狠撕世交情！老大哥張又俠遭抄家 越戰老將落馬紅旗落地

中共軍委副主席張又俠受查遭抄家。（美聯社資料照）

中南海政壇爆發劇烈權力處決。中共中央軍事委員會第一副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立，24日證實因涉嫌「嚴重違紀違法」遭立案調查。這不僅是單純的肅貪，更象徵中共總書記習近平正式對共軍「頭號戰將」動手，親手撕毀與軍中「老大哥」的世交情分，引發中共內部「紅色家族」人人自危。

根據《法新社》及相關報導，張又俠的落馬宣告了軍方高層的集體崩解。除了張、劉兩人，這一波大清洗還涉及包含軍委辦前主任鍾紹軍在內的17名將領，由公安部長王小洪指揮特勤局執行逮捕。這場清算發生在2026年1月20日習近平出席的重要會議之後，當時張、劉兩人的缺席已預示了這場風暴。

兩代世交成幻影 昔日「老大哥」成習眼中釘

現年75歲的張又俠，其人生軌跡與習近平緊密交織。他是開國上將張宗遜之子，與習近平家族同屬「陝西幫」，兩家父輩在戰爭年代更是生死之交。張又俠年長習近平3歲，長期被視為習在軍中最信任、最依賴的「老大哥」。在習上任初期的軍改中，張又俠曾是協助其鞏固軍權的關鍵盾牌。

張又俠是共軍中少數具備實戰經驗的將領，曾在1979年及1984年兩度參與中越戰爭。然而，這份軍隊威望與紅二代背景，在習近平追求絕對集權的「第四任期」前，反而成為潛在的權力威脅。

抄家式清算斬草除根 連死者花圈都被撤走

旅美時事評論員蔡慎坤揭露，這場清算充滿了「去痕跡化」的特徵。最新消息指稱，張又俠不僅本人被查，其家屬也傳出遭同步帶走。具指標性的一幕是，軍方原副參謀長隗福臨近期去世，張又俠送去的悼念花圈竟在眾目睽睽下被強行拆除。

分析人士指出，這種針對家門與社交符號的清算，顯示習近平正試圖將張又俠的影響力從軍隊中徹底抹除。張又俠的倒台標誌著中共黨內「紅色家族」與權力核心的最後默契崩塌，習近平已不再需要與傳統權貴勢力分享兵權。

軍事觀察家指出，隨著張又俠、劉振立與長期心腹鍾紹軍接連被捕，中共軍委決策層已出現實質權力真空，僅剩下習近平與負責紀律的張升民兩人維持運作。這場發生在2026年初的政治震盪，顯示習近平正以「制度性整肅」徹底重組軍方結構。在當前區域情勢緊繃之際，共軍指揮體系的韌性與戰略執行力，已成為外界研判中共體制風險的核心指標。

