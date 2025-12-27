嚇！台灣黑熊兩度野放山林後又衝雞舍吃雞 花蓮卓溪部落居民心驚

卓溪鄉山里部落的這處養雞場被黑熊入侵吃雞。（記者花孟璟攝）

兩次闖雞寮大啖放山雞，台灣黑熊「阿里曼‧西肯」今年7月第2度野放後重回山林，但12月起陸續在卓溪鄉立山村出沒，甚至第3度入侵養雞場吃雞，引發居民恐慌。林保署花蓮分署昨晚到山里部落辦村民大會，強調由林保署動員獵人組織巡守隊將加強巡護，如後續持續有侵擾，將依法啟動捕捉。

去年及今年共有2次在卓溪鄉石平部落闖入養雞場吃雞，台灣黑熊「阿里曼‧西肯」12月後在卓溪鄉立山村山里部落周圍逗留，還一度跑到養雞場旁徘徊，觀察路線後連續2天夜間翻越圍籬進入雞舍吃雞，在檳榔樹上留下明顯爪痕，鐵圍籬也被壓彎，養雞場對面還是釣魚池卡拉OK。

為安撫居民疑慮，林保署花蓮分署昨晚在卓溪鄉山里活動中心辦說明會，會同卓溪鄉公所、山里部落獵人小組共同舉行，由於阿里曼野放時身上附掛衛星發報項圈，說明會上也將阿里曼7月9日二度野放後的活動軌跡、動向及行為模式完整揭露給居民了解。

村民建議，黑熊曾靠近立山國小，希望在國小辦說明會，林保署也回應表示將納入後續規劃。

花蓮分署指出，阿里曼是成年公熊，本月17日起持續在卓溪鄉立山村山里部落周邊區域密林內逗留，經勘查研判該區有青剛櫟等食物來源，因此熊停留時間較長，林保署一度啟動驅趕及捕捉，但阿里曼短暫離開，幾天後又回到山里，從黑熊活動軌跡及監視器影像發現，阿里曼接近部落時會避開人類，白天躲在森林、會從周邊的森林繞過聚落移動，夜間再入侵無人看守的雞舍覓食。

分署長黃群策也向村民保證，絕對會優先考量居民生命財產安全，表達對阿里曼「負責到底」態度，林保署也和獵人合作巡守路線，並持續透過科學監測公布預警，以降低人熊衝突風險，也呼籲居民設置電圍籬保護禽畜，如黑熊持續有侵擾行為將依法啟動捕捉。

花蓮分署技正朱何宗也說，將每天提供3次的黑熊動態資訊給部落，協助即時掌握狀況，並由參加狩獵自主管理計畫的獵人小組組成巡守隊，強化在地防護。

出席的卓溪鄉長田桂花肯定林保署結合獵人團體共同攜手合作，也呼籲鄉親遇到熊務必保持冷靜，不要驚擾或試圖補捉，請居民立刻通報「讓專業單位處理」，以守護居民生命財產安全。

養雞場內的雞隻傍晚跑出雞舍活動，黑熊也在森林內觀察人類活動，找機會覓食。（記者花孟璟攝）

養雞場內的雞隻傍晚跑出雞舍活動，黑熊也在森林內觀察人類活動，找機會覓食。（記者花孟璟攝）

花蓮卓溪鄉山里部落雞舍圍籬旁的檳榔樹，上頭有黑熊阿里曼留下的爪痕，牠爬樹翻過雞舍圍籬偷吃雞。（記者花孟璟攝）

雞舍旁的野溪大石頭上，留有黑熊吃剩的雞隻屍體。（記者花孟璟攝）

卓溪鄉立山村山里部落最近一個月熊出沒頻繁。（記者花孟璟攝）

黑熊阿里曼翻越雞舍圍籬偷吃雞，鐵絲網圍籬上留有熊毛。（記者花孟璟攝）

林保署花蓮分署長黃群策向村民保證，將優先保護居民生命財產安全。（林保署花蓮分署提供）

黑熊阿里曼．西肯今年七月二度野放，脖子上的衛星項圈隨時監測行蹤。（林保署花蓮分署提供）

