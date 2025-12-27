RTC 2026共27隊晉級 今參與火箭課程爭奪20張決賽門票

TASA表示，第2屆台灣盃火箭競賽共吸引71隊、859人報名，經初審後，選出27隊、367人晉級，並於今日在虎尾科技大學舉辦「火箭設計實作教學培訓課程」。（TASA提供）

第二屆台灣盃火箭競賽（Rocket Taiwan Cup, RTC 2026）競爭激烈，共吸引71隊、859人報名。國家太空中心（TASA）表示，經初審後，選出27隊、367人晉級，並於今日透過虎尾科技大學「火箭設計實作教學培訓課程」，初步掌握火箭設計必要知識，後續透過設計報告與初步實作，爭取至多20張決賽門票，晉級決賽的隊伍明年7月能在旭海科研火箭發射場，讓自己設計的火箭升空。

RTC 2026是由國家科學及技術委員會指導，國家太空中心（TASA）與屏東縣政府共同主辦，透過競賽使學生及社會人士有機會實際參與火箭從設計到發射的實作，藉以進行太空人才培育，今日集訓課程逾250位參賽成員到現場聆聽，其餘參賽者線上參與，授課內容包含火箭全系統、結構系統、航電與酬載系統的設計原則。

請繼續往下閱讀...

TASA主任吳宗信致詞時表示，第2屆RTC報名人數較去年多出35%，顯示台灣太空種子正快速萌芽。他指出，矽谷前3大投資計畫包括AI人工智慧、量子計算及太空，太空是充滿未來性的產業，因此TASA也透過各種科普活動與競賽，促進學生接觸太空領域。

吳宗信表示，不同年齡層競賽目的不同，學生1K組的評分標準著重回收系統與數據記載，不求火箭飛多高，把知識帶回最重要；學生3K組必須搭載酬載，考驗的是系統整合能力；社會3K組則是提供社會人士挑戰與圓夢的機會。

虎尾科技大學國際長、競賽評審召集人楊授印表示，今年報名人數超越去年，初選過程非常激烈，無論高中、大學或是社會人士，看得出大家非常用心準備比賽，這樣的精神讓人感動；初選結果共有27隊367人晉級，包含學生1K組16組223人、學生3K組9組118人，另有社會組2組26人。

培訓課程中，國立陽明交通大學太空系統工程研究所助理教授魏世昕說明競賽及各階段報告需求、火箭結構系統、火箭與系統工程、火箭系統整合與安全須知，並與去年表演組團隊AT Lab成員陳宇盛、太空運輸系統結構組助理工程師陳俊志共同說明火箭航電與酬載系統；TASA火箭計畫室佐理工程師黃振瑋則分享，制定風險計劃與管理的方法。

TASA表示，在課程完畢後，參賽隊伍需於2月6日前繳交第1次火箭設計報告，5月中提交第2次火箭設計報告及初步實作成果，並進行現場簡報後，選出晉級決賽的隊伍。根據規劃，學生1K組錄取至多12組，學生3K組錄取至多6組，社會3K組錄取2組。6月下旬，決賽團隊須繳交發射備便報告審查，7月底在屏東縣牡丹鄉旭海村的科研火箭發射場域進行為期3天的決賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法