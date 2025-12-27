中國介選3段錄音流出！砸9千萬造「韓流」 神秘56所對話曝光

2018年九合一選舉，韓國瑜以黑馬之姿當選高雄市長，掀起一股「韓流」。（資料照）

2018年九合一選舉，韓國瑜以黑馬之姿、翻盤當選高雄市長，掀起一股「韓流」。然而日媒「讀賣新聞」今日揭露，當時中國解放軍有意介入選舉助韓當選，並向企業尋求協助，對話中還暗示已準備共計2000萬人民幣（約新台幣9000萬元）為資金。近日有網友在X上曝光從暗網取得、疑為當時解放軍官員「丁處長」與北京「沃民高新科技」負責人齊中祥的錄音內容。

今年10月網路上流出三段錄音檔，經國安相關官員分析，推測是2018年高雄市長選舉前，隸屬於中國解放軍戰略支援部隊的「第56研究所」處長，與北京情報分析企業「沃民高新科技」負責人齊中祥的對話。

請繼續往下閱讀...

對話中，丁處長和齊中祥為了資金討價還價，其中，丁處長問到齊中祥的「硬性成本」是多少？齊中祥則為難地表示，這個「很難算」。丁處長也提到，他不能直接付錢，需要經過解放軍56所來付錢。意指資金需要經過一層白手套。

流出的錄音可知，齊中祥還對自己的選情預測感到自豪，「我們不用去台灣，直接就可以算，這個以前做不到吧？」他還表示，「在大陸沒幾個能做到這種事情，我們能做到！」

此外，齊中祥還表示，關於台灣這塊，數據量近日還會擴增。他透露，當時他大概擁有600萬個台灣臉書帳戶，接下來將加大投入，可能到1000萬以上。丁處長驚訝問：「為什麼一下子這麼大？」齊中祥還回應，「我們準備繼續加大投入。」他還說，能為祖國統一做點貢獻，從這個角度來說，不用特別去講投入多少。

網友透過暗網取得3段錄音。（取自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法