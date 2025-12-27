為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    文湖線大直站男乘客失控襲擊站務員 警火速壓制

    2025/12/27 18:27 記者鄭景議／台北報導
    男旅客今日下午在大直捷運站疑似情緒失控，在站內大吼大叫，甚至動手攻擊站務員。（記者鄭景議翻攝）

    男旅客今日下午在大直捷運站疑似情緒失控，在站內大吼大叫，甚至動手攻擊站務員。（記者鄭景議翻攝）

    一名男乘客今日下午在北捷文湖線大直站疑似情緒失控，不僅在站內大吼大叫，還不聽站務人員勸導甚至動手攻擊站務員。站務員為確保安全，使用防身噴劑制止男子，隨後大批警力迅速趕抵將人帶回。台北捷運公司強調暴力零容忍，同仁若遇威脅一律依法送辦，絕不寬貸。

    今日下午三時四十二分，大直站一名乘客因情緒激動在站內喧嘩，站務人員上前婉言勸導，但對方完全不配合，甚至出現攻擊行為。有目擊者形容，當時在捷運站一號出口看見警車疾駛而來，救護車也隨後趕到，讓路過民眾感到相當緊張。

    目擊者指出，進入站內後看見該名男乘客在刷卡機旁揮舞手臂，隨後就趴在地上被警察包圍，現場氣氛雖然緊張，但警察到場的速度非常快，讓乘客感到安心。隨後站務員也引導民眾正常刷卡搭車，並未造成太大延誤。

    北捷公司表示，同仁在勸導過程中遭到男子突襲，隨即使用隨身攜帶的防身噴劑制止對方，並通報警察及救護車協助。雖然現場一度發生拉扯，但因警方及時趕到，狀況迅速受到控制，系統營運維持正常。

    台北捷運公司重申，同仁基於職責勸導請旅客配合，切勿有不理性行為。針對各類言語或暴力威脅，公司一定嚴查嚴辦，絕不輕縱

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播