埋伏攻擊苗栗縣社運人士！兩嫌稱「不滿言行」 苗栗地院依傷害罪判刑

埋伏攻擊苗栗縣社運人士陳祺忠（手持麥可風者）！兩嫌稱「不滿言行」 苗栗地院依傷害罪判刑。畫面為苗栗地檢署召開偵查庭各界聲援畫面。（資料照）

苗栗縣社運人士陳祺忠於今年2月間在苗栗縣竹南鎮自宅附近遭到2人襲擊，其中涉案施姓男子直接對陳祺忠噴灑辣椒水，另名共犯陳姓男子則持木棍毆打陳祺忠，施、陳2人被逮後於10月間遭起訴，並請求法院嚴懲施、陳2人避免產生「寒蟬效應」。苗栗地院法官近期審理後依共同傷害罪分別判處施姓男子有期徒刑4月、陳姓男子有期徒刑5月，均可易科罰金，以1000元折算1日。

陳祺忠參與苗栗縣近年來不少社會運動，其中之前參加受社會關注的反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會，與自救會共同長期抗爭更為人知，陳祺忠遇襲後引起不少人關心，包括多位社運人士與苗栗縣民代皆出面聲援，盼查明真相、揪出買凶傷人的幕後黑手。

苗栗地檢署檢察官偵辦時認為施、陳2人對於積極參與公共事務的陳祺忠施以暴力，不僅傷害陳祺忠，更公然挑戰人民參與公共事務核心價值，若司法未予嚴正回應，恐讓其他參與公共事務者心生畏懼，產生「寒蟬效應」，侵蝕我國民主法治基礎。

施、陳2人稱，因不滿陳祺忠言行，由陳男駕車搭載施男在陳祺忠住處附近埋伏，一見到陳祺忠現身，施男先下車手持辣椒水噴灑陳臉部、眼睛；陳男接手持木棍毆打陳祺忠，造成右下肢擦挫傷、左下肢挫傷及臀部挫傷。

判決書指出，施、陳2人因對陳祺忠言行有所不滿竟分別持辣椒水、木棍傷害，所為不該，且犯後未與被害者和解；考量2人犯後坦承犯行，分別判處有期徒刑4月、5月，可易科罰金。

