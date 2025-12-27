借屍還魂》助理費除罪化估明年1月三讀 賴中強：恐鼓勵立委圖謀私利

經民連智庫召集人賴中強。（資料照）

繼國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化後，同黨立委牛煦庭再提「立法院組織法修正草案」，將公費助理工資列為立委補助費。經民連智庫召集人賴中強今（27日）直言，這等同鼓勵立委對助理費或其他事務職權的行使上下其手，圖謀私利得以不構成犯罪，且該案最快於明年1月26日後就能進行二、三讀程序，國民黨打定主意在這會期闖關。

陳玉珍本月提出「立法院組織法」修法，將助理費改為補助費，由立委統籌運用、且免檢據核銷，不受貪污罪或刑法規範，該草案已付委審查。牛煦庭版昨於立法院院會提案逕付二讀，主張立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，包括公費助理工資、專業加給、資深加給等。

對此，賴中強今接受本報訪問表示，陳玉珍的提案較為粗糙，牛煦庭版本雖稍做修飾，但目的仍是將助理費定位為立委補助費，幫政治人物的助理費貪污案除罪化，尤其是包括顏寬恒等多位國民黨民代都牽涉相關刑事案件。

賴中強說，替這些立委除罪化的修法，對我國法制將造成非常的傷害，等同鼓勵立委對助理費或其他事務職權的行使上下其手，圖謀私利得以不構成犯罪，相當不可取。

此外，賴中強提醒，牛煦庭所提草案在本月26日立法院會逕付二讀、交付協商，一個月冷凍期過後，明年1月26日後就能進入立法院會的二、三讀程序，國民黨就是打定主意要在這會期闖關，呼籲各界站出來反對此案。

