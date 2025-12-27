為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    借屍還魂》助理費除罪化估明年1月三讀 賴中強：恐鼓勵立委圖謀私利

    2025/12/27 16:46 記者陳政宇／台北報導
    經民連智庫召集人賴中強。（資料照）

    經民連智庫召集人賴中強。（資料照）

    繼國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化後，同黨立委牛煦庭再提「立法院組織法修正草案」，將公費助理工資列為立委補助費。經民連智庫召集人賴中強今（27日）直言，這等同鼓勵立委對助理費或其他事務職權的行使上下其手，圖謀私利得以不構成犯罪，且該案最快於明年1月26日後就能進行二、三讀程序，國民黨打定主意在這會期闖關。

    陳玉珍本月提出「立法院組織法」修法，將助理費改為補助費，由立委統籌運用、且免檢據核銷，不受貪污罪或刑法規範，該草案已付委審查。牛煦庭版昨於立法院院會提案逕付二讀，主張立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，包括公費助理工資、專業加給、資深加給等。

    對此，賴中強今接受本報訪問表示，陳玉珍的提案較為粗糙，牛煦庭版本雖稍做修飾，但目的仍是將助理費定位為立委補助費，幫政治人物的助理費貪污案除罪化，尤其是包括顏寬恒等多位國民黨民代都牽涉相關刑事案件。

    賴中強說，替這些立委除罪化的修法，對我國法制將造成非常的傷害，等同鼓勵立委對助理費或其他事務職權的行使上下其手，圖謀私利得以不構成犯罪，相當不可取。

    此外，賴中強提醒，牛煦庭所提草案在本月26日立法院會逕付二讀、交付協商，一個月冷凍期過後，明年1月26日後就能進入立法院會的二、三讀程序，國民黨就是打定主意要在這會期闖關，呼籲各界站出來反對此案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播