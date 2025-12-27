富豪淫魔檔案再掀波! 受害者籲美司法追究英國前王子安德魯

艾普斯坦案控訴者之一拉塞達（Marina Lacerda）。（彭博檔案照）

被剝奪王室頭銜的英國國王胞弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）捲入美國已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞的風波未了，一名曾遭艾普斯坦剝削的受害者，日前公開呼籲，應該讓安德魯到美國接受司法審判。

《衛報》25日報導，艾普斯坦案控訴者之一拉塞達（Marina Lacerda），在美國司法部日前公布新一批該案相關檔案後，向衛報表示，安德魯「應該被繩之以法」，「我想現在首先要做的，就是英國需要讓（安德魯）面對司法」。

拉塞達認識艾普斯坦時才14歲，受其性剝削達3年。她雖然沒見過安德魯，但她是許多發聲要求對涉及此案追究責任的受害者之一。拉塞達說，美國政府應該更徹底調查已故受害者朱弗里（Virginia Giuffre）有關對安德魯的指控，當初很多人不相信朱弗里的說法，對其置之不理，「他也悶不吭聲」，直到朱弗里過世後，出了一本回憶錄。她說，「不行這樣，這令人做噁」，「有太多有權勢的人沒被追究司法責任，或者受到掩蓋」。

美國司法部23公布新一批解密檔案，當中此案共犯、艾普斯坦前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的一批電郵中，一名署名「A」的人要麥克斯威爾幫忙找「不適當的朋友」，並提到在秘魯安排與一群「友善、謹慎又好玩的女孩們」的活動。

「A」曾在信中說「我正在王室家族的巴爾莫勒爾堡夏令營」。巴爾莫勒爾堡（Balmoral）是位於蘇格蘭的私人莊園，通常被英國王室家族當作夏季行館。衛報指出，信中相關時間點，與安德魯的行程和私人生活狀況吻合，包括他當年一次訪問秘魯的官方行程。安德魯一直堅決否認艾普斯坦案中有關他的指控。

朱弗里律師愛德華茲向衛報表示，朱弗里是「極為勇敢的英雄」，任何人曾相信艾普斯坦、麥克斯威爾或安德魯，否認朱弗里指控的人，「都應該為自己感到羞愧」。

美國司法部公布的艾普斯坦案檔案，一張照片顯示安德魯躺在一群女人的大腿上，圖後為麥克斯威爾。（路透檔案照）

