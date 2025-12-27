為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    怕你不看！彰化市發國防部「小橘書」 夾送跨年摸彩券

    2025/12/27 17:10 記者張聰秋／彰化報導
    彰化市公所特別在「小橘書」內夾送「跨年晚會摸彩券」，避免宣導手冊被束之高閣，落實防災教育的初衷。（記者張聰秋攝）

    國防部編印的《臺灣全民安全指引》手冊，因橘色封面被稱為「小橘書」，本週四（24日）起在彰化縣逐戶發放，短短3天已有不少民眾收到。彰化市每本手冊還加送一張12月31日晚上彰化市的跨年晚會摸彩券，意外增添小確幸，也提高民眾翻閱意願，避免手冊淪為「只擺不看」，失去提升防災與緊急應變能力的原意。

    彰化縣人口逾121萬人、約44萬4000戶，縣府本週起委由26鄉鎮市公所發送「小橘書」，再由村里幹事、里鄰長協助分送。全縣人口最多的彰化市有22萬多人、約8萬5000戶，至今絕大多數家戶已領到手冊。

    這本手冊旨在強化大眾面對天災人禍的應變能力。有民眾指出，「無常才是生活中的日常」，唯有提前準備，在地震、颱風或土石流來襲時，才能從容應對、自我保護，而非災難臨頭才連滾帶爬。

    不過，也有長輩反映，雖然實體書方便閱讀，但建議字體應再放大，以提升舒適度；還有年輕族群認為，在數位時代印製大量實體紙本較不環保，建議多利用網路宣導，節省公帑。

    「小橘書」內容涵蓋地震、颱風、土石流、堰塞湖溢流等災害，協助民眾在災難來臨時冷靜應對、不致慌亂。（記者張聰秋攝）

    熱門推播