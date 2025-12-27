為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    一次抄2位新北市長候選人？網質疑黃國昌競選新歌《讓新北發光》涉抄襲

    2025/12/27 17:27 即時新聞／綜合報導
    已宣布投入2026新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌，近日發布競選歌曲《讓新北發光 Lighting Up New Taipei City》（取自黃國昌YT）

    已宣布投入2026新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌，近日發布競選歌曲《讓新北發光 Lighting Up New Taipei City》（取自黃國昌YT）

    已宣布投入2026新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌，近日發布競選歌曲《讓新北發光 Lighting Up New Taipei City》，不料馬上被網友發現，與現任市長侯友宜口號「熱改變發生，讓新北發光」部分相同；也與前總統蔡英文過去競選口號「點亮台灣 Light up Taiwan」英文相似，直呼「光是一個中英文口號，就抄了兩位新北市長候選人」。

    黃國昌昨日在YouTube發布競選新歌《讓新北發光》 Lighting Up New Taipei City。有網友在Threads上發文貼出比對圖，表示過去侯友宜競選新北市長時，曾打出口號「讓改變發生，讓新北發光」；蔡英文2016年競選總統時，也曾打出口號「點亮台灣」，英文是「Light up Taiwan」。由於蔡英文過去曾參選新北市長，發文網友也酸：「光是一個中英文口號，就抄了兩位新北市長候選人。」

    留言區還有網友指出，黃國昌文法根本是錯的，中文用「讓新北發光」，light up就是動詞，要用lighting up就要加be動詞。用light就好，不用ing。如果直接用lighting up，比較像在說新北自己正在閃閃發光，中文應該是「正在發光的新北市」，「哪還需要黃國昌來點亮？」

    粉專「孟買春秋」也轉貼了該篇Threads文諷刺：「應該是仰慕小英已久，而且他以為加了 ing 就看不出來是抄襲」，網友也紛紛留言：「他只會turn off the light吧」、「原來是黃國抄啊」。

