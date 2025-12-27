為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東萬丹紅豆牛奶節 上千人搶免費紅豆粽、冰棒

    2025/12/27 16:57 記者葉永騫／屏東報導
    好吃又便宜的的萬丹紅豆餅。（記者葉永騫攝）

    好吃又便宜的的萬丹紅豆餅。（記者葉永騫攝）

    萬丹紅豆牛奶節，紅豆粽、紅豆牛奶冰棒免費吃。（記者葉永騫攝）

    萬丹紅豆牛奶節，紅豆粽、紅豆牛奶冰棒免費吃。（記者葉永騫攝）

    屏東縣萬丹紅豆即將採收，今天萬丹紅豆牛奶節在萬丹鄉公園正式開鑼，上午有踩街活動及各種表演活動，300攤的商家集結，吸引了上千民眾前往參加，現場也免費送紅豆粽、紅豆牛奶冰棒，讓排隊的人龍綿延不絕，活動到明天止，31日晚上則有跨年晚會舉辦。

    屏東縣萬丹紅豆牛奶節從26日起開始設攤，今天舉行踩街活動，在萬丹鄉長李建霖、縣議員許展維、洪宗麒等人的帶領下，各社區社團數百人進行市區的踩街活動，並號召大家一起來參與，接著在李建霖敲鑼後活動正式展開，現場市集不但集結甜品、飲品、伴手禮與創意農產，還有「親子手作體驗區」，讓民眾在節慶中感受萬丹的文化魅力，現場免費發放紅豆牛奶冰棒、紅豆粽、紅龜粿等農特產品，吸引了滿滿的人潮排隊領取。

    萬丹鄉長李建霖表示，今年度以「萬馬奔騰・紅運豆來」為主題，象徵新的一年充滿「鴻運」，歡迎全國民眾來到萬丹遊玩，品嚐超過三百攤美食與特色攤位，現場還設計充滿親子合力完成的關卡，提供的難忘的親子美好體驗，「跨年晚會」將於12月31日晚間舉行，藝人陣容有楊哲、吳亦帆、溫瀚龍、潘俊男與周卉姍等知名藝人，結合燈光與煙火秀，共同迎接新年到來。

    萬丹紅豆牛奶節正式開鑼。（記者葉永騫攝）

    萬丹紅豆牛奶節正式開鑼。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播