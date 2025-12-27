嘉義林聰明砂鍋魚頭「撈出大蟑螂」調查結果出爐 光華店無限期停業

林聰明沙鍋魚頭今日在臉書發文，對食安事件進行完整說明。（圖片擷取自嘉義林聰明沙鍋魚頭/FB）

嘉義知名老店「林聰明砂鍋魚頭」近日爆出食安問題，顧客外帶餐點竟撈出完整大蟑螂，事件曝光後嘉義市衛生局兩度派員稽查，業者緊急回應並進行停業消毒，最新調查結果今（27）日出爐，業者發文公布後續改善計劃，並宣布光華店將無限期停業整頓。

綜合媒體報導，事件起於20號，一名消費者在Threads發文指出，購買林聰明砂鍋魚頭外帶，竟在湯中撈出一整隻大蟑螂，畫面相當噁心，引發不少網友討論及指責，嘉義衛生局前往門市兩度稽查，當時並未發現病媒蟲或衛生不合格情形，雖然官方檢查合格，但業者仍主動延長休業時間，加強清潔與消毒措施。

根據店家最新公布的完整說明中，提及專業病媒防治單位判定該蟑螂外觀、體型及顏色特徵與一般餐廳常見的室內型蟑螂不同，更接近戶外棲息的美洲蟑螂，因蟑螂屍體保持完整、未經高溫烹煮，研判更可能是從外部環境掉入料理容器中，而非餐廳內部長期孳生的病媒蟲。

不過，店方也坦言，即使蟑螂可能屬於外部環境入侵，阻絕外來病媒仍是餐飲業者的責任，為提升衛生管理品質，林聰明砂鍋魚頭提出五大改善措施，包含成立緊急應變小組、設立專責聯絡窗口、擴大外部環境消毒、全面檢視衛生環境，以及主動配合相關調查等。主要的兩家分店將進行全面清潔消毒與流程檢視，光華分店自12月22日起已無限期自主休業作整頓，中正路門市則修業至28日。

這起因一隻大蟑螂引發的食安風波，對老字號品牌形象造成不小衝擊，也提醒餐飲業者，除了配合政府稽核外，更需建立完善的自主管理制度，確保消費者安心用餐。

嘉義市衛生局人員前往林聰明沙鍋魚頭稽查。（嘉義市衛生局提供）

