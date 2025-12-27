企業寒冬送暖當「一日孫子」 與弘道服務失依長輩大林圍爐

弘道老人福利基金會攜手企業今舉辦寒冬助老圍爐餐會。（弘道老人福利基金會提供）

70多歲的盧姓阿公因工作受傷、行動不便，妻子離世後無人照顧，被安置入住嘉義縣的照顧機構，弘道老人福利基金會除平日安排「獨立倡導人」關懷盧阿公，今天攜手企業在嘉義縣大林鎮舉辦「寒冬助老圍爐餐會」，由企業經銷商擔任「一日孫子」，讓盧阿公宛如與親友圍爐，一起玩遊戲、吃飯，寒冷氣溫中感受到被關懷、陪伴的溫暖。

圍爐餐會今在大林寶島旅遊美食餐廳舉行，弘道嘉義服務處長張儀芬、全美世界控股有限公司台灣分公司總經理葉國淡與長輩代表，共同點亮愛心燈，象徵全心相伴、美好延續寓意。

盧阿公在嘉義沒有親屬，僅有住澎湖的弟弟偶爾探訪，遠離家鄉、獨自一人住在機構的孤獨之情，加上又罹患肝腫瘤需定時打胰島素，會讓長輩心情低落、思鄉之情濃厚；90歲簡阿嬤罹患輕度失智與重聽，還有認知障礙，4年前透過里長牽線參加據點活動，逐漸走出失智症造成的妄想與生活混亂，兩人今參加餐會，在熱鬧氛圍笑顏逐開，身心都受撫慰。

葉國淡說，此次餐會宴請近100名嘉義縣弱勢、獨居長輩，公司近100名經銷商則化身「一日孫子」，擔任志工一對一與長輩圍爐，還安排台語猜謎、4年好緣等闖關遊戲，志工們如親友、兒孫般為長輩夾菜、閒話家常。

張儀芬表示，與全美世界公司合作舉辦圍爐餐會邁入第4年，且精心設計活動，讓長輩享受如貴賓般的服務，雖然每名「一日孫子」志工沒有特定服務的長輩，然而如有志工發現認識的長輩出席，就會與其他志工交換，與認識的長輩相見歡，長輩藉此重新與社會連結，有助心情開朗。

弘道老人福利基金會攜手全美世界公司，今由志工擔任一日孫子，陪伴失依長輩圍爐。（弘道老人福利基金會提供）

